Nauja skulptūra Klaipėdoje – kitąmet

Skulptūrinės kompozicijos konkurse dalyvavo penki autoriai. Jų darbai buvo vertinami viešoje visuomenės apklausoje, balsuojant Olimpinės dienos dalyviams, Klaipėdos miesto ekspertų komisijai bei Alfonso Žalio labdaros fondo darbo grupei.
Suvedus visų etapų rezultatus, projekto įgyvendinimui pasirinkta skulptoriaus Luko Šiupšinsko kompozicija „Modė“. Projektui pritarė Klaipėdos savivaldybė ir projekto globėjas – Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Žinomas klaipėdietis, mecenatas Rimantas Cibauskas tikisi, kad ši skulptūra papuoš Klaipėdą.
„Kad kiekvienas žmogus, eidamas pro tą skulptūrą, galėtų jausti įkvėpimą dar kokiems nors didesniems darbams, ir ji galbūt parodytų, kad kiekvienas iš mūsų, būdamas paprastas kiemo vaikas, gali pasiekti pasaulines aukštumas“, – sakė R. Cibauskas.
Projekto įgyvendinimo komisijoje dalyvavo 21 narys, jai vadovavo Vytautas Čepas.
Alfonso Žalio labdaros fondo vadovas Artūras Žalys pažymėjo, kad iš penkių darbų išrinkti vieną buvo tikras iššūkis, tačiau džiaugiamasi, kad galiausiai viskas pavyko.
Architektūriniame akcente užfiksuosime ir žymesnius Klaipėdos krepšininkus.
„Einame į kitą etapą – konkrečius darbus. Tikimės per metus viską įvykdyti. Turime miesto palaikymą. Dabar laukia pagrindinis etapas – pinigų rinkimas“, – sakė A. Žalys ir pridūrė, kad bus sumanytas būdas, kaip pagerbti tuos, kurie paaukos pinigus.
Pasak visuomenininko Algirdo Grublio, šalia skulptūros M. Paulauskui taip pat atsiras architektūrinis akcentas.
„Architektūriniame akcente užfiksuosime ir žymesnius Klaipėdos krepšininkus. Yra sudaryta speciali komisija iš krepšinio bendruomenės, sporto istorikų. Sujungsime klaipėdiečius olimpiečius, pasaulio, Europos čempionatų prizininkus, nusipelniusius trenerius. Galvojame apie architektūrinį sprendimą, gal tai bus sienelė, kurioje bus įamžintos jų pavardės“, – svarstė A. Grublys.
Skulptūros aukštis – virš dviejų metrų. Manoma, kad ji turėtų atsieiti apie 80–90 tūkst. eurų, o aikštelės, kurioje ji stovės, sutvarkymas kainuos dar per 20 tūkst. eurų.
L. Šiupšinsko darbą taip pat galima išvysti Kaune – prie Lietuvos krepšinio namų yra skulptūra krepšinio pradininkui Jamesui Naismithui.
Anot skulptoriaus, prieš pradedant lipdyti, dar laukia aibė darbų – vyks ir susitikimas su pačiu M. Paulausku, bus atlikta jo portreto analizė, eskizų kūrimas.
