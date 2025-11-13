 Mokestis už vilkikus – į miesto biudžetą

Mokestis už vilkikus – į miesto biudžetą

2025-11-13 13:30
Asta Aleksėjūnaitė

Pasikeitus teisės aktams, nuo kitų metų mokestis už sunkiasvorio transporto judėjimą savivaldybėms priklausančiomis gatvėmis pateks ne į valstybės, o į savivaldybių biudžetus. Uostamiestis tikisi surinkti iki 200 tūkst. eurų papildomų pajamų miesto biudžetui.

Mokės: už tai, kad metų metus vilkikai laužė miesto gatves, savivaldybės biudžetas negaudavo nė cento, tačiau nuo kitų metų mokestis pateks į miesto biudžetą.
Mokės: už tai, kad metų metus vilkikai laužė miesto gatves, savivaldybės biudžetas negaudavo nė cento, tačiau nuo kitų metų mokestis pateks į miesto biudžetą. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pagal Lietuvos kelių įstatymo pakeitimus, kiekviena savivaldybė tvirtina savas galiojančias tvarkas.

Sprendimo projektą Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete pristatinėjęs savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius akcentavo, kad pernai už vilkikų važiavimą miesto gatvėmis buvo surinkta 180 tūkst. eurų.

„Mes šį mokestį administruojame, mes jį renkame, tačiau iki šiol mokestis keliaudavo į valstybės biudžetą. Nuo kitų metų jis keliaus į miesto biudžetą. Jau turime virš 4 tūkst. prašymų leidimams“, – tikino D. Petrolevičius.

Miestiečiai dažnokai stebisi vilkikų srautais miesto gatvėmis.

„Srautas dar yra padidėjęs ir dėl vėjo jėgainių statybos plėtros. Kitais metais ir gal net 2027 m. šis srautas tikriausiai nemažės“, – prognozavo D. Petrolevičius.

Tarybos nariai domėjosi, ar uostamiestis šiai rinkliavai nusistatė maksimalius įkainius.

„Kelių įstatyme numatyti ribiniai dydžiai. Mūsų įkainiai artimi maksimaliems arba maksimalūs“, – patikslino D. Petrolevičius.

Tarybos narys Vidmantas Dambrauskas maksimaliais įkainiais visai nesidžiaugė.

„Įkainiai įkainiais. Jūrininkų prospekto gyventojai skundžiasi dėl vėjo jėgainių vežimo nakties metu. Nuo 22 iki 6 val. ryto mes turėtume netrukdyti gyventojų poilsio. Aš suprantu, kad nakties metu patogiau vežti. Bet gal ne gyventojų sąskaita tai turėtų vykti“, – klausimą dėl triukšmo iškėlė V. Dambrauskas.

D. Petrolevičius tikino, jog sunkiasvoris transportas nakties metu juda dėl to, kad dieną netrukdytų eismui.

„Galima apie tai padiskutuoti. Mes paanalizuosime galimybes“, – atsakė D. Petrolevičius.

Komitetas sprendimo projektui dėl tvarkos aprašo pritarė su V. Dambrausko pastaba.

Šiame straipsnyje:
mokestis už sunkiasvorio transporto judėjimą
savivaldybių biudžetai
pakeitimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų