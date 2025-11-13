Mokestis už vilkikus – į miesto biudžetą

Pagal Lietuvos kelių įstatymo pakeitimus, kiekviena savivaldybė tvirtina savas galiojančias tvarkas.
Sprendimo projektą Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete pristatinėjęs savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius akcentavo, kad pernai už vilkikų važiavimą miesto gatvėmis buvo surinkta 180 tūkst. eurų.
„Mes šį mokestį administruojame, mes jį renkame, tačiau iki šiol mokestis keliaudavo į valstybės biudžetą. Nuo kitų metų jis keliaus į miesto biudžetą. Jau turime virš 4 tūkst. prašymų leidimams“, – tikino D. Petrolevičius.
Miestiečiai dažnokai stebisi vilkikų srautais miesto gatvėmis.
„Srautas dar yra padidėjęs ir dėl vėjo jėgainių statybos plėtros. Kitais metais ir gal net 2027 m. šis srautas tikriausiai nemažės“, – prognozavo D. Petrolevičius.
Tarybos nariai domėjosi, ar uostamiestis šiai rinkliavai nusistatė maksimalius įkainius.
„Kelių įstatyme numatyti ribiniai dydžiai. Mūsų įkainiai artimi maksimaliems arba maksimalūs“, – patikslino D. Petrolevičius.
Tarybos narys Vidmantas Dambrauskas maksimaliais įkainiais visai nesidžiaugė.
„Įkainiai įkainiais. Jūrininkų prospekto gyventojai skundžiasi dėl vėjo jėgainių vežimo nakties metu. Nuo 22 iki 6 val. ryto mes turėtume netrukdyti gyventojų poilsio. Aš suprantu, kad nakties metu patogiau vežti. Bet gal ne gyventojų sąskaita tai turėtų vykti“, – klausimą dėl triukšmo iškėlė V. Dambrauskas.
D. Petrolevičius tikino, jog sunkiasvoris transportas nakties metu juda dėl to, kad dieną netrukdytų eismui.
„Galima apie tai padiskutuoti. Mes paanalizuosime galimybes“, – atsakė D. Petrolevičius.
Komitetas sprendimo projektui dėl tvarkos aprašo pritarė su V. Dambrausko pastaba.
