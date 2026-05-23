Mirtis tyko ir jaunų

Miegojo šalia mirusiosios
Iki šiol neaiški situacija ir dėl jaunos merginos žūties viename bute Klaipėdos Teatro aikštėje.
Šių metų kovo 22 dieną, sekmadienį, po naktinės pamainos į nuomojamą butą grįžęs jaunas vyras rado savo gyvenimo draugę miegančią.
Vaikinas taip pat atsigulė ir užmigo.
Kai apie 15 val. pabudo, jo draugė tebegulėjo šalia, bet kūnas jau neberodė gyvybės ženklų.
Greitosios medicinos pagalbos medikai skubėjo gelbėti jauną merginą, bet gaivinimas buvo beprasmis.
Išorinių smurto žymių medikai ir policininkai ant dvidešimtmetį perkopusios merginos kūno nepastebėjo.
Atsako laukia mėnesius
Bute pareigūnai rado dėžutę ir maišelį su, kaip tada įtarta, narkotinėmis medžiagomis.
Ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti pradėję pareigūnai vis dar negali pasigirti turintys atsakymą į esminį klausimą, nuo ko taip staiga mirė mergina.
Panašiais atvejais, kai esama tik įtarimų, į Vilniuje esantį tyrimų centrą siunčiami mirusiojo skysčių mėginiai.
Eilė juos tirti tokia ilga, kad rezultato tenka laukti ne vieną mėnesį.
Iki tol įtarimai apie žudantį kvaišalų poveikį būna nei patvirtinti, nei paneigti. Nors atsakymas jauno žmogaus nebeprikels, laukimas sekina artimuosius.
Specialistų atsakymo dar anksčiau taip pat laukė ne viena šeima, kurios jauni sūnūs mirę ar dar leisgyviai sukniubę buvo rasti daugiabučių namų laiptinėse.
Rado gulintį tualete
Šiemet Klaipėdoje taip pat būta jaunų žmonių mirčių. Ne viena jų vertė įtarti, kad kalti yra būtent narkotikai.
Panašus atvejis fiksuotas gegužės 9-osios vakare, prieš 22 val. viename uostamiesčio barų, esančių Taikos prospekte.
Lankytojai baro tualete rado gulintį ir su dievais besikalbantį 35 metų vyrą.
Iškviesti medikai padėjo jam atsigauti. Kilo pagrįstas įtarimas, kad šis vyras perdozavo kvaišalų. Įtarimą sustiprino prie šio asmens rastas lankstinukas su biria medžiaga.
Atsipeikėjęs vyras policijos pareigūnų buvo išgabentas į policijos komisariato areštinę. Jam teko paaiškinti, iš ko įsigijo narkotikų.
Ima ropoti keturiomis
Klaipėdoje yra kelios vietos, kur nuolat parduodami narkotikai.
Netoliese gyvenantys žmonės stengiasi aplenkti šias vietas.
Viena tokių – krūmai prie geležinkelio, Poilsio parko pakraštyje.
Trumpinantieji kelią iš parko į Vitės kvartalą stengiasi laikytis kuo arčiau gyvenamųjų namų, nes eidami taku arčiau parko dažnai susiduria su nesuprantamai besielgiančiais asmenimis.
Kai kurie jų būna sulėtintų judesių ar net sustingsta, lyg šaltakraujai gyvūnai per speigą.
Kiti ropoja keturiomis. Dar kiti, matyt, tie, kuriuos kamuoja abstinencija, kaip išprotėję blaškosi nuo geležinkelio iki Herkaus Manto gatvės, desperatiškai žvalgydamiesi, lyg ko nors laukdami.
Klaipėdos policijos komisariato vadovas Gintautas Pocevičius yra minėjęs, kad pareigūnams duota užduotis šią vietą aplankyti dažniau nei bet kurią kitą. Būtent todėl čia dažnai sulaikomi kvaišalų įsigiję ar jau pavartoję asmenys.
Narkotikų pardavėjai dažniausiai renkasi tankiai krūmais apžėlusius plotus, kur patogu paslėpti kvaišalus, o narkomanams – dar ir juos vartoti.
Šiemet Klaipėdoje taip pat būta jaunų žmonių mirčių, ne viena jų vertė įtarti, kad kalti yra būtent narkotikai.
Įtartinus atpažįsta iš tolo
Kartais policininkų pranešimai apie pas žmones rastus kvaišalus stebina.
Antai Sulupės gatvėje viešoje vietoje pas 29-erių vyrą policininkai rado plastikinį maišelį su medžiaga, primenančia narkotikus.
Kodėl policininkai kraustė jauno vyro kišenes, gali atsakyti tik pareigūnai. Daugybės kitų tuo pačiu metu netoliese buvusių žmonių jie nekalbino ir kišenių turinio netikrino.
Pareigūnai dažniausiai teigia, kad turi savų būdų atpažinti įtartinus asmenis.
Bet tiesa yra kur kas banalesnė – daugelis narkomanų įkliūva, nes neadekvačiai elgiasi ir atkreipia į save aplinkinių dėmesį.
Neretas atvejis, kai narkomanai nutveriami policininkų, sekančių narkotikų platintojus.
Tada skelbiamas tik faktas apie kvaišalų pirkėją, nes dažniausiai jie nesusitinka su pardavėjais, o policininkai narkomanus sulaiko jau pasiėmusius iš slaptavietės narkotikų.
Tvaikas atsklinda į butus
Pasakymas „Yla išlindo iš maišo“ tinkamas dažniems atvejams, kai iškviesti tramdyti smurtautojų prieš artimuosius pareigūnai suvokia, kad šeimą terorizuojantis asmuo yra ne girtas, o apdujęs nuo narkotikų.
Tokio asmens namuose tuomet dažniausiai ir randami kvaišalų pėdsakai ar net atsargos.
Neretai kaimynai nebeapsikenčia per daugiabučio namo ventiliacijos kanalus atsklindančio kanapių tvaiko ir iškviečia policininkus.
Pareigūnai neužtrunka išsiaiškinti, kuris kaimynų rūko draudžiamas kanapes.
Kažkas panašaus galėjo atsitikti gegužės 10-ąją Varpų gatvėje, kai po 20 val. atėję į vieną butą uniformuotieji rado kanapių ir įteikė šaukimą į apklausą 35 metų vyrui.
Kai kyla įtarimas, kad bute vykdomas nusikaltimas, būsto neliečiamumas negalioja, pareigūnai turi teisę reikalauti, kad būtų įleisti.
Tą patį vakarą jau po 22 val. policininkai užsuko į Debreceno gatvės parką ir nutvėrė 47-erių vyrą su dviem cigaretėmis, kurios buvo prikimštos ne tabako, o aitresniu tvaiku atsiduodančiais augalais.
Vartoja jau ir kaime
Mada rūkyti kanapes jau seniai pasiekė ir kaimus. Apie tai byloja ir praėjusios savaitės pradžios įvykiai Rietavo savivaldybės administruojamoje teritorijoje esančiame Medingėnų kaime.
Gegužės 11-osios ryte, prieš 11 val., Rietavo policijos komisariato pareigūnai dirbo iš anksto suplanuotus darbus, mat neretai į atokias vietoves vyksta ne tik tirti nusikaltimų ar vykdyti patikrų, bet ir atlikti prevencinus veiksmus.
Būtent tuo metu policininkai viešoje vietoje pastebėjo 32 metų vyrą, kuris, pamatęs pareigūnus, ėmė keistai elgtis: suko į šoną akis, stengėsi kuo greičiau dingti.
Kadangi jaunas vyras jau buvo turėjęs reikalų su policija, pareigūnai nusprendė patikrinti jo kišenes ir rado suktinę kanapių.
Pasak Rietavo policijos komisariatui vadovaujančio Donato Luko, pareigūnai išties dažnai susiduria su kvaišalų vartotojais, tik beveik visada nutveriami kanapių vartotojai.
Sintetiniai kvaišalai čia dar nėra populiarūs.
(be temos)