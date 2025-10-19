Minijos gatvėje – netikėti radiniai

Kelių tiesimo padalinio vadovo Tomo Kimbirausko teigimu, šuliniai yra suskilę, sutrūkinėję, su senais liukais ir įskilusiomis perdangomis.
Šių konstrukcijų remontas projekte nenumatytas, todėl darbų tęsti nebegalima, kol nebus sprendimo dėl papildomų išlaidų ir darbų.
„Norint kokybiškai ir tinkamai atlikti kiemų remonto darbus, būtini papildomi betono šulinių remonto darbai ir senų šulinių dangčių keitimas“, – rašoma rangovo pranešime.
Papildomą iššūkį sukėlė ir kasimo metu aptiktas požeminis statinys – spėjama, jog tai senovinė slėptuvė. Ji patenka po planuojama asfaltuoti danga, todėl rangovai negali tęsti darbų, kol institucijos neįvertins objekto būklės ir neras sprendimo.
Gyventojai tikisi, kad savivaldybė ir rangovas artimiausiu metu suderins papildomų darbų finansavimą, kad kiemų tvarkymas neužsitęstų.
