Malūno parke – ornitologinė edukacija

Mokėsi atpažinti paukščius
Vyko įdomus ornitologinis, orientacinis žaidimas, skirtas ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Dalyviai susipažino su Malūno parke gyvenančiais paukščiais, sužinojo apie jų elgseną ir žiedavimo svarbą, mokėsi atpažinti paukščius iš jų giesmių.
Renginį organizavo įstaiga „Paslaugos gamtai“, o vedėjai buvo ornitologai Ingrida Lagunavičienė ir Vytautas Eigirdas.
„Labai svarbu yra kalbėtis apie paukščių žiedavimą, nes tai yra svarbiausias grįžtamasis ryšys. Sužieduotus paukščius gali pamatyti kiekvienas – tereikia mums pranešti informaciją, kur ir kada jie buvo pastebėti, o tada sužinosite, kokie tai paukščiai bei kas ir kada juos žiedavo“, – teigė I. Lagunavičienė.
Pasivaikščiojimo metu visiems dalyviams buvo išdalinti žiūronai – tam, kad kiekvienas galėtų sparnuočius stebėti.
Į edukaciją susirinko ne tik suaugę paukščių entuziastai, bet ir smalsūs vaikai.
Blogų paukščių nebūna
Pasak ornitologų, dauguma žmonių mėgsta lesinti paukščius, net nežinodami, kokios gali būti pasekmės.
„Paukščius lesinti galima, bet tai reikia daryti atsakingai. Maitinti galima tuos paukščius, kurie nėra labai prie to priprantantys, pavyzdžiui, žvirblius. Kai kurios gulbės, pripratusios prie nuolatinio maitinimo, taip ir lieka parke ir niekur nebeišskrenda. Be to, ornitologai dažnai pastebi, kad per daug primaitinti vandens paukščiai pavasarį būna tiek nutukę, kad jiems sutrinka biologiniai procesai – tada jie net nebeperi“, – pasakojo V. Eigirdas.
Paukščius lesinti galima, bet tai reikia daryti atsakingai.
Susirinkusieji taip pat sužinojo ir apie miesto paukščių įvairovę, pavyzdžiui, Klaipėdos M. Mažvydo alėjoje žiemos metu būna labai daug paukščių – svirbelių.
„Eidami pro alėją jų galite pamatyti ištisus būrius – ši vieta jiems labai patinka“, – tvirtino I. Lagunavičienė.
Daug dėmesio sulaukė ir pasakojimai apie kormoranus, kurie neretai vadinami nepageidaujamais paukščiais.
„Kormoranai nėra blogi paukščiai – blogų paukščių nebūna. Žmonėms jie nepatinka, nes jų išmatose yra daug rūgšties, todėl, kai jie peri – medžiai nudžiūsta. Tačiau kaltinti kormoranus dėl miškų naikinimo yra per daug drastiška – juk nieko nenutiktų, jeigu dalį valstybinio miško paliktume šiems Lietuvos paukščiams“, – samprotavo V. Eigirdas.
Dalyviams – dovanos
Po pasivaikščiojimo dalyviai buvo kviečiami susiskirstyti į komandas ir spręsti įvairias užduotis – atpažinti paukščius iš nuotraukų, sparnų formų bei giesmių, taip pat nustatyti, kas perėjo inkile, remiantis inkilo dydžiu, forma.
Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti žurnalu „Lututė“, o trys aktyviausios komandos, kurios surinko daugiausiai taškų, – knygomis apie Lietuvos paukščius.
Edukacija dalyviams buvo nemokama, ją finansavo Klaipėdos savivaldybė.
Ornitologai kviečia visus norinčiuosius atvykti ir į kitą renginį, kuris planuojamas rugsėjo 9 d. Smiltynėje – ten susirinkusiųjų laukia pažintis su augalais.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai