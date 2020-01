Likusios Kalėdų eglės – ir sodininkams, ir žvėreliams

Nukerta tiek, kiek reikia

Miško kvartale lietuviškas žaliaskares kasmet siūlantys prekybininkai tikino kone viską pardavę dar iki Naujųjų.

Kadangi patys augina egles, nukerta jų tik tiek, kiek reikia.

Likusias eglutes verslininkų šeima išveža į nuosavą sodybą Plungė rajone ir panaudoja savo reikmėms – kaip trąšas, sukūrena arba papuošia artimųjų namuose.

"Panaudojimas – labai platus. Be to, visada planuojame savo veiklą, niekada nekertame per daug eglių. Jei matome, kad prekyba sekasi, atsivežame dar. Pernai liko tik dvi trys eglutės, tai patys jas pasipuošėme", – pasakojo klaipėdietė Agnė.

Pasak pašnekovės, ne visiems verslininkams sekasi iš anksto nuspėti, kiek pavyks parduoti, ypač jeigu medžiai yra atvežtiniai. Todėl po nesėkmingų metų žmonės tiesiog pasitraukia iš šio verslo.

"Prūdais nelieka"

Pernai nemažai kirstų eglučių prekeivių išsirikiavo ir Naujajame turguje. Anot šio turgaus direktoriaus pavaduotojo Vidmanto Mickaus, vieni beveik visas žaliaskares spėjo parduoti, kiti dar siūlys jas iki stačiatikių Kalėdų, sausio 7-osios.

"Kitoms šventėms juk nepaliksi. Vazonuose pasodintos eglutės auga toliau, o kirstos, žinoma, numirs. Bet prūdais tikrai nelieka. Kita vertus, sodininkai atras būdų, kaip jas panaudoti", – teigė V.Mickus.

Kad būtų laikomasi atliekų tvarkymo taisyklių, savivaldybės kontrolieriai tikrins mieste esančias prekybos žaliaskarėmis vietas.

Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyrio vadovo Sauliaus Valiulio žodžiais, paprastai pasibaigus eglučių pardavimo vajui pažeidimų nenustatoma, esą verslininkai į savo darbą žiūri atsakingai.

"Prasidėjus eglučių prekybai, savo ruožtu, mes tikrinome prekybos leidimus, o jų neturėjusiesiems taikėme administracinio poveikio priemones. Todėl žinome ir pardavimo vietas, ir asmenis, kurie prekiauja. Kai visos šventės jau bus pasibaigusios, po rusų Kalėdų, specialistai tikrins, ar prekybos vietos tvarkingos, ar eglės nepaliktos neleistinose vietose", – dėstė S.Valiulis.

Formuojasi naujos tradicijos

Pašnekovas priminė, kad gyventojai nupuoštas egles ir jų šakas gali palikti prie komunalinių atliekų konteinerių daugiabučių kiemuose ir individualių namų kvartaluose kaip žaliąsias atliekas, tačiau prašoma jas apgenėti ir supjaustyti dalimis, kad vežėjams jas būtų patogiau transportuoti.

Taip pat mieste tam tikrose vietose bus pastatyti specialūs didelės talpos konteineriai nupuoštoms eglės.

Gyventojai eglutes gali nuvežti ir į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę Glaudėnuose ar miesto didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles.

Pamažu atsiranda ir visai naujos eglučių panaudojimo iniciatyvos – štai pernai iš Vitės kvartalo pilna karinio sunkvežimio priekaba dar nenubarsčiusių spyglių eglučių iškeliavo į Klaipėdos zoologijos sodą. Kiemai buvo švarūs, o gyvūnams medeliai tapo tikra atrakcija bei skanėstas.

Kontrolieriai įspėja, kad yra draudžiama mesti egles į konteinerius.

Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų, nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.