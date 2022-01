A. Latakas: tikimės, kad iki 2025-ųjų santykiai su Baltarusija išsispręs

„Mes prognozuojame, kad visgi išsispręs santykiai (Lietuvos ir Baltarusijos – ELTA), tiesiog to tikimės. Taip prognozuojame savo pajamas ir tikrai tikimės, kad Klaipėdos uostas toliau labai sėkmingai eis ta sėkminga kryptimi. Manome, kad uoste didės pervežimai, didės konteineriai, didės kiti kroviniai, kurie gali atvykti iš jūros pusės. Ar taip bus, ar ne, labai sunku, bet į situaciją žiūrime kaip į priešybių vienybę – maksimalus pesimizmas su tam tikru optimizmu“, – trečiadienį spaudos konferencijoje teigė A. Latakas.

Atsakydamas į klausimą, ar Klaipėdos uostas turi kuo pakeisti Baltarusijos krovinius, sudarančius trečdalį uosto apkrovos, jis tikino, kad šiuo metu alternatyvų nėra, bet jų jau ieškoma.

„Šiuo metu alternatyvų nėra, bet per visą šį laikotarpį turi būti atliekamas darbas, ieškomi kroviniai ir einama prie to skaičiaus bent tokio, kokį mes turime dabar. Yra daug nuostatų, kad krovinio reikia ieškot Rytinėje (į Rytus nuo Klaipėdos – ELTA) dalyje, nors aš skeptiškai žiūriu, nes Rytinė tranzitinė dalis, iš esmės per visą laiką mažėja. Taip pat ji turi tendenciją, kad yra apgaubta politinių įvykių, kurie ten vyksta, ir to patikimumo labai didelio ten kaip ir nebelieka“, – tikino A. Latakas.

Algis Latakas. Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

ELTA primena, kad apie tai, jog „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ sutartis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui ir ji bus anuliuota nuo vasario 1 d., praeitą trečiadienį po Vyriausybės posėdžio paskelbė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

„Vyriausybė rėmėsi Nacionaliniam saugumui svarbių objektų koordinavimo komisijos išvadomis ir įvertinusi aplinkybes nusprendė, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir nuo vasario 1 d. ji nebegalioja“, – informavo M. Skuodis.

„Iki to laiko geležinkeliu trąšų gabenimas pagal šitą sutartį turi natūraliai nustoti, nes nebelieka teisinio pagrindo jų gabenti“, – pabrėžė ministras.

Gruodžio 8 d. įsigaliojus JAV sankcijoms valstybinei Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, įmonės krovinių judėjimas Lietuvos teritorija nesustojo, kadangi „Lietuvos geležinkeliai“ lapkričio pabaigoje iš bendrovės gavo netipinius išankstinius mokėjimus už jos krovinių pervežimus iki kovo.

Gruodžio 21 d. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija priėmė sprendimą, kad 2018 m. OAO „Belaruskalij“ ir AB „Lietuvos geležinkelių“ sudaryta sutartis dėl krovinių vežimo geležinkeliais organizavimo, taip pat 2021 m. spalio mėnesio sutarties pakeitimas neatitinka nacionalinio saugumo interesų.