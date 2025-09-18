Kviečiame dalyvauti apklausoje ir prisidėti prie Klaipėdos rajono priemiesčių vystymo planų

Jūsų atsakymai bus panaudoti rengiant Klaipėdos rajono vystymo planus – sprendžiant, kokios plėtros kryptys turėtų būti prioritetinės, kokių viešųjų paslaugų ir infrastruktūros labiausiai reikia, kaip pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę.
Apklausa sudaryta iš trijų dalių ir yra skirta pilnamečiams Klaipėdos rajono Kretingalės, Sendvario, Dauparų–Kvietinių, Dovilų, Priekulės seniūnijų gyventojams.
Ją užpildyti užtruksite iki 10 min. Jūsų atsakymai yra anonimiški ir bus naudojami tik teritorijų analizei.
Apklausa vyksta iki rugsėjo 24 d. Ją vykdo urbanistų studija „Pupa-strateginė urbanistika“, MB. Jei turite klausimų apie apklausą, rašykite e. p. [email protected].
Primename, kad Klaipėdos rajono savivaldybė siekia nustatyti skirtingų priemiestinių teritorijų galimybes ir problematiką, išanalizuoti urbanistinę jų raidą ir įvertinti įvairius rodiklius, pavyzdžiui, demografinius, socialinius, infrastruktūros, viešųjų erdvių situacijos. Taip pat nustatyti skirtingas priemiesčio teritorijas ir jų ribas bei priimti sprendimus dėl tolimesnio planavimo prioritetų.
Šią urbanistinę analizę, kuri įvertins skirtingų teritorijų problemas ir pasiūlys teritorinio planavimo poreikius, ketinama baigti iki 2026 m. vasario mėnesio.
Informaciją apie įgyvendinamą projektą „Klaipėdos rajono savivaldybės vakarinės dalies priemiesčio teritorijų tvarios plėtros strategijos sukūrimas“ kviečiame sekti ČIA.
Naujausi komentarai