 Klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas

Klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas

2026-05-29 11:08
Pranešimas spaudai

Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono garbės piliečio vardas. Dvasininkas įvertintas už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei kultūros ir meno, ilgalaikės visuomeninės veiklos srityse bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje. Vienas didžiausių klebono nuopelnų – jo rūpesčiu ir pastangomis pradėta ir jau įpusėjusi Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios statyba.

<span>Klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas</span>
Klebonui Karoliui Petravičiui suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Sprendimą klebonui K. Petravičiui suteikti Garbės piliečio vardą ketvirtadienį priėmė Kretingos rajono taryba, atsižvelgusi į Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos siūlymą.

Klebonas K. Petravičius Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijai vadovauja nuo 2016 metų. Per tą laiką jis ne tik inicijavo naujos bažnyčios statybą Vydmantuose, bet ir šiam procesui sutelkė gausią tikinčiųjų bendruomenę. Taip pat inicijavo unikalaus ir vienintelio pasaulyje gintarinio altoriaus kūrimo projektą būsimai bažnyčiai, kviesdamas žmones iš įvairių šalių aukoti gintaro. Vydmantų koplyčioje klebonas įsteigė Nelės ir Arvydo Paltinų memorialinį kambarį-muziejų, tapusį piligrimų ir kultūros mėgėjų traukos centru. Greta jo įrengta garso įrašų studija, kurioje gimsta projektai ir radijo laidos. K. Petravičius pats kuria ir atlieka dainas, leidžia jų įrašus, tapo paveikslus, organizuoja koncertus, įvairius renginius, kurių metu renkamos lėšos bažnyčios statybai.

Dvasininko veikla neapsiriboja vien parapija. 2017–2022 m. jis ėjo Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pareigas, organizavo Lietuvos jaunimo dienas bei kitus renginius, pritraukusius tūkstančius jaunų žmonių.

Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyks birželio 14 d., sekmadienį, Kretingos miesto ir Šv. Antano atlaidų šventės „Susapnuok Kretingą 773“ metu, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Kretingos rajono garbės piliečio vardas suteikiamas asmenims, nusipelniusiems ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, taip pat pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir paramos, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos bei kitose srityse, už kilnius poelgius ir Kretingos rajono vardo garsinimą Lietuvoje bei pasaulyje.

Šiame straipsnyje:
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garbės piliečio vardas
Karolis Petravičius
Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija
bažnyčios statyba

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