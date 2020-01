Klasco: visada siekiame dialogo su darbuotojais

„Nuolat bendraujame ir bendradarbiaujame su profesinėmis sąjungomis ir ieškome abipusiai tinkamiausių sprendimų, kad savo darbuotojams užtikrintumėme patrauklias darbo sąlygas, darbo užmokesčio augimą. Vis tik turime atsižvelgti ir į įmonės pasiektus rezultatus, galimybes bei į rinkos tendencijas šalyje. Tarptautinės bendrovės „Hay Group“ atlikto atlygio rinkos tyrimo duomenys rodo, kad bendras atlyginimų lygis KLASCO atitinka regiono darbo rinkos užmokesčio vidurkį. Profesinių sąjungų reikalavimas visiems darbuotojams padidinti atlyginimus 10 proc. nėra pagrįstas ar argumentuotas bei neatitinka kolektyvinės sutarties principų. KLASCO valdyba praėjusią savaitę svarstė šį klausimą, – yra pritarta indeksuoti atlyginimus pagal infliacijos koeficientą, taip pat padidinti atlyginimus kai kurioms darbuotojų, uždirbančių mažiausiai, kategorijoms“, – teigė KLASCO vadovas Vytautas Štumbergas.

Per pastaruosius penkerius metus atlyginimai KLASCO darbuotojams jau buvo didinti keletą kartų, paskutinį kartą – 2019 m. kovo mėnesį. Be to, prie nustatyto darbo užmokesčio visi darbuotojai kiekvienais metais papildomai draudžiami savanoriškuoju sveikatos draudimu, kurio vertė darbuotojui viršija 2 tūkst. eurų per metus. KLASCO kolektyvinė sutartis numato ir tokias skatinimo priemones darbuotojams, kaip vienkartinės išmokos už ilgametį darbą (dirbus 20, 25, 30, 35, 40 metų), jubiliejų proga, artimųjų netekties, išėjimo į pensiją atvejais. Šios vienkartinės išmokos siekia ir viršija 1200 eurų.

Krovos bendrovėse, kuriose svarbu perkrautas krovinių kiekis per tam tikrą laiką, yra įprasta vienetinė darbo apmokėjimo sistema – apmokėjimas už perkrautą kiekį, o ne išdirbą laiką.

„Šiuo metu įmonės 2019 m. rezultatai dar nėra audituoti ir patvirtinti, todėl reikalavimas dėl metinių premijų skyrimo keliamas per anksti. Tik patvirtinus rezultatus ir įvertinus, ar planiniai bendrovės bei atskirų padalinių rezultatai buvo pasiekti, bus priimtas sprendimas dėl metinių premijų mokėjimo“, – sakė KLASCO vadovas.

Profesinės sąjungos taip pat iškėlė reikalavimą pereiti nuo vienetinės darbo apmokėjimo sistemos dokininkams-mechanizatoriams prie valandinės. Pasak V. Štumbergo, šiam reikalavimui išspręsti buvo š.m. sausio 9 d. sudaryta bendra administracijos ir profesinių sąjungų atstovų darbo grupė, kuri išnagrinės šį klausimą ir pateiks išvadas. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo apmokėjimo nuostatams, kurie yra kolektyvinės sutarties priedas, profesinės sąjungos pritarė 2019 m.

„Krovos bendrovėse, kuriose svarbu perkrautas krovinių kiekis per tam tikrą laiką, yra įprasta vienetinė darbo apmokėjimo sistema – apmokėjimas už perkrautą kiekį, o ne išdirbą laiką. Mūsų žiniomis, keliose užsienio šalių ir Baltijos uostų krovos kompanijose jau buvo bandyta pereiti prie laikinės darbo apmokėjimo sistemos, tačiau tai nepasiteisino", – teigia V. Štumbergas.

Pasak KLASCO vadovo, įmonės vadovai siekia bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis ir siūlo tęsti dialogą įstatymo ir pasirašytos kolektyvinės sutarties nustatytu būdu, o ne viešame pikete. „Tikiu, kad eidami tokiu keliu greičiau rasime abipusiai priimtinus sprendimus“, – sakė V. Štumbergas.