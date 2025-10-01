 Klaipėdos uoste – paieškos ir gelbėjimo pratybos: imituota nelaimė vandenyje

Klaipėdos uoste – paieškos ir gelbėjimo pratybos: imituota nelaimė vandenyje

2025-10-01 11:51
Brigita Juodelytė

Rugsėjo 30-ąją Klaipėdos uosto akvatorijoje surengtos plataus masto paieškos ir gelbėjimo pratybos. Jose dalyvavo Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos budinčios pajėgos bei Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Pratybų metu buvo imituota nelaimė jūroje – apsivertus valčiai, įguloms ir narams teko vykdyti skęstančiųjų paiešką, gelbėjimą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir koordinuoti veiksmus su kitomis tarnybomis.

Pasak organizatorių, tokie mokymai yra būtini siekiant užtikrinti operatyvų ir efektyvų tarnybų veikimą realių ekstremalių situacijų metu.

„Tokie mokymai yra itin svarbūs, nes jie padeda pasirengti realioms ekstremalioms situacijoms, užtikrinti sklandų skirtingų tarnybų bendradarbiavimą bei greitą reagavimą nelaimės atveju“, – skelbia Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Pratybos Klaipėdos uoste vyksta reguliariai – jų metu testuojamas institucijų pasirengimas ir gebėjimas koordinuoti veiksmus kritinėmis aplinkybėmis.

Šiame straipsnyje:
pratybos
Klaipėdos uostas
paieškos ir gelbėjimo pratybos
Karinės jūrų pajėgos
greitoji medicinos pagalba
Ekstremalios situacijos
nelaimė vandenyje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų