Klaipėdos universitetas informacinių technologijų specialistus rengs drauge su IT rinkos lyderiais

Kasmet Klaipėdos universitete informatikos ar informatikos inžinerijos bakalauro ir magistro studijų baigimo diplomai įteikiami 20–30 jaunuolių. KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Informatikos ir statistikos katedros vedėjas Mindaugas Kurmis sako, jog tam, kad mokymo įstaiga patenkintų bent minimalų rinkos poreikį šios specialybės studentų kasmet reikėtų parengti dvigubai ar net trigubai daugiau.

„Problema, kuri aktuali visoms šalies aukštosioms mokykloms – tiksliuosius mokslus studijuoti pageidaujančio jaunimo stoka. Tad ne tik aukštasis mokslas, bet ir potencialūs darbdaviai ieško būdų, kaip pritraukti jaunimą, kaip sudominti informacinių technologijų studijomis, kad šios srities bendrovės nestokotų specialistų. Klaipėdos universiteto ir „Visma Lietuva“ sutartis fokusuojasi į šią problemą“, – sako doc. M. Kurmis.

Bendradarbiavimo sutartimi abi pasirašiusios šalys susitarė drauge veikti tobulinant KU informatikos ir informatikos inžinerijos studijų programų turinį. Pirmieji ekspertiniai pokalbiai jau įvyko ir verslo atstovai pateikė savo siūlymus, kurie bus integruoti į mokymo programas. Jau suplanuotos „Visma Lietuva“ profesionalų paskaitos studentams. Taip pat susitarta, jog bendrovės atstovai dalyvaus vertinant studentų baigiamuosius darbus.

Šalies informacinių technologijų rinkos lyderė bendrovė „Visma Lietuva“ - 357 IT specialistų kolektyvą subūrusi tarptautinė bendrovė, turinti savo padalinius Vilniuje ir Kaune, aktyviai dirbanti tarptautinėje rinkoje. Glaudi partnerystė su aukštosiomis mokyklomis, ruošiančiomis informacinių technologijų specialistus, bendrovei – ne naujiena, šioje srityje dirbama ir su kitais IT specialistus rengiančiais universitetais.

„Informacinės technologijos – viena iš sparčiausiai besivystančių disciplinų, todėl labai svarbu, kad studijų programos neatsiliktų nuo gyvenimo - būtų adaptuojamos ir nuolat peržiūrimos bei tobulinamos, kad jaunieji specialistai studijų metu gautų tikrai aktualų turinį. Be kokybiškų teorinių žinių ne ką mažiau svarbi ir galimybė įgytas žinias realizuoti praktikoje. Šiai dienai IT specialistų rinka pakankamai įtempta - visos didžiosios įmonės nori geriausių specialistų, „Visma Lietuva“ – ne išimtis. Atsiradus tinkamiems kandidatams ir šiandien į mūsų komandą galėtume pakviesti 30 IT inžinierių“, – sako bendrovės „Visma Lietuva“ generalinis direktorius Mantas Urbonas, komentuodamas motyvus, skatinančius verslą prisidėti prie jaunimo ugdymo.

„Suvienytos, kryptingos pastangos visada duoda teigiamą rezultatą“, – akademinės bendruomenės ir verslo bendradarbiavimo nauda neabejoja KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

„Kvalifikuoti, naujausias technologijas pažįstantys specialistai yra tai, ko iš Universiteto tikisi Klaipėdos miesto ir viso regiono verslas. Kiekvienas žingsnis, stiprinantis IT specialistų rengimą, augina ir verslo galimybes. Esame Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos „Mėlynasis proveržis“ bendraautoriai ir tam, kad pasiektume joje apibrėžtas ambicijas, privalome tobulinti studijų kokybę, žengti koja kojon su laiku“, – pabrėžė KU vadovas.

Pasak „Klaipėda ID“ Investicijų ir investicinės aplinkos skyriaus vadovo Virgilijaus Pajaujo, norint įgyvendinti ambicingą miesto plėtros strategiją, būtina užtiktinti, kad Klaipėda taptų stipriu inžinerinių ir IT kompetencijų centru.

„Dirbdami kartu su visomis švietimo institucijomis mieste siekiame sukurti tvarią ekosistemą, kuri užtikrintų nuolatinį IT ir inžinerinių sričių talentų augimą. Iššūkis, su kuriuo susiduriame tikrai nemenkas, nes šių sričių studijas baigiančių studentų skaičių turime išauginti dešimtimis kartų. Džiugu matyti, kad darbas su „Visma“ jau pradeda duoti pirmus rezultatus ir jau šiais metais KU studentai galės semtis patirties iš puikių ekspertų“, – sako V. Pajaujis.

Pasak jo, miestas turi visas galimybes tapti informacinių technologijų talentų paruošimo ir traukos centru. Nuo šių metų miesto plėtros agentūroje „Klaipėda ID“ darbą pradėjo ir konkrečiai su švietimu ir talentais dirbantys specialistai. Jų užduotis – gerinti investicinę miesto aplinką užtikrinant, kad tikslinių sričių investuotojams netrūktų tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.