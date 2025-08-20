Klaipėdos Sąjūdžio parke – dviguba šventė: laukia žinomų atlikėjų koncertai

Veiksmas Sąjūdžio parke šį šeštadienį prasidės nuo 15 valandos ir truks iki pat vakaro.
„Vyks paieškos ir gelbėjimo pratybos kartu su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės sraigtasparniu „Eurocopter AS365 Dauphin“. Pratybų metu sraigtasparnis atliks imitacinę gelbėjimo operaciją iš oro: gelbėtojas bus nuleidžiamas į žemę, nukentėjusysis įkeltas į sraigtasparnį, o po to visi saugiai pakils. Trukmė apie 10–15 min.“, – skelbė šios šventės organizatoriai Žvejų rūmai.
Šių rūmų kultūrinių renginių organizatorius, režisierius Karolis Pronckus sakė, kad Sąjūdžio parkas – vienintelė erdvė Klaipėdoje, kur galima skraidyti, tad labai tikimasi, kad paruoštoms staigmenoms nesutrukdys orai.
„Baltijos kelią sujungsime su ANBO šimtmečiu, šiemet Antano Gustaičio pirmajam lėktuvui sukanka 100 metų, tad pasikvietėme ANBO grupę, kuri, jeigu oras nesutrukdys, parodys skrydį. Visur kitur Klaipėdoje – neskraidymo zonos, tad tai vienintelė vieta skraidyti. Karinės oro pajėgos taip pat prisijungė ir atliks gelbėjimo operaciją. Paskelbėme konkursą ir kvietėme vieną savanorį, kuris norėtų dalyvauti“, – teigė K. Pronckus ir pridūrė, kad operacija planuojama 16 valandą.
Šventę sudarys dvi dalys – bus kalbama apie aviaciją, vyks pasirodymai. Kita dalis bus skirta Baltijos keliui, prisiminimams.
„Tikrai nepamiršime Baltijos kelio, nes tai mums pirmoji šventė“, – tikino K. Pronckus.
Anot jo, renginį ves aktorius ir sklandymo entuziastas Sakalas Uždavinys, kuris pasidalins savo prisiminimais apie Baltijos kelią, papasakos ir apie aviaciją.
„Viso renginio metu prisiminsime istorijas, kaip vyko Baltijos kelias. Bus ir didžiulės Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavos, šuolininkai parašiutais leisis su šiomis trimis vėliavomis, jeigu bus geras oras“, – kalbėjo K. Pronckus.
Tikimasi, kad ši šventė suburs daugybę pietinėje miesto dalyje gyvenančių klaipėdiečių.
„Visa tai bus atrakcija žmonėms, nes pietinis rajonas nėra gausus renginių, tad norime, kad tie, kurie gyvena pietinėje miesto dalyje, bent iš dalies turėtų šventę savo kieme“, – akcentavo K. Pronckus.
Vakarop koncertuos atlikėjos Justina ir Greta, Nombeko Augustė, Adomas Vyšniauskas, vakarą vainikuos grupės „Pikaso“ pasirodymas.
