 Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina Tėvo dienos proga

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina Tėvo dienos proga

2026-06-07 05:00 kauno.diena.lt inf.
Bronius Markauskas
Bronius Markauskas / Klaipėdos r. savivaldybės nuotr.

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Mieli tėčiai, seneliai, globėjai,

būti tėvu – svarbi ir atsakinga misija. Jūs savo vaikus apsupate ne tik meile, bet ir statote tvirtą pamatą jų ateičiai – auginate pasitikėjimą savimi, suteikiate saugumo jausmą bei skiepijate vertybes.

Tėvo dienos proga dėkoju visiems tėčiams, kurie kasdien savo rūpesčiu, pavyzdžiu ir su didžiule atsakomybe augina ateities kartą. Tegul šeima Jums suteikia stiprybės, nepritrūksta sveikatos, o svarbiausia – nuoširdžios vaikų meilės.

Su Tėvo diena!

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas

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Šiame straipsnyje:
Bronius Markauskas
Tėvo diena
sveikinimas

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Prunskienė
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