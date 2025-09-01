 Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina su Rugsėjo 1-ąja

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina su Rugsėjo 1-ąja

2025-09-01 06:00 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas kreipėsi į švietimo bendruomenę – Rugsėjo 1-osios proga skyrė prasmingus žodžius.

Bronius Markauskas
Bronius Markauskas / Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

„Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai, švietimo bendruomene, 

Rugsėjo 1-oji kasmet primena apie žinių ir mokslo svarbą. Tai – nauja pradžia, kai į mokyklas grįžta mokiniai, pasiruošę žengti tobulėjimo keliu. Kiekviena diena klasėse taps nauja galimybe augti, pažinti, draugauti. 

Mokytojams linkiu kantrybės ir išminties, mokiniams – smalsumo ir drąsos, o tėveliams – pasitikėjimo ir džiaugsmo stebint vaikų pasiekimus. 

Tegul mokykla būna vieta, kurioje gera būti, kurioje gimsta tikėjimas savo svajonėmis, o šie mokslo metai tegul tampa sėkmingi ir prasmingi visai mūsų bendruomenei“, – sveikino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos rajono meras
Bronius Markauskas
sveikinimas
mero sveikinimas
Rugsėjo 1
Mokslo ir žinių diena
šventė
švietimo bendruomenė
švietimas
mokiniai
mokytojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų