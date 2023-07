Klaipėdos rajone įsibėgėja asfaltavimo darbai

Konkursas – tik kitąmet?

Minėta gatvė priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD), todėl savivaldybė, norėdama, kad remontas atsirastų prioritetų sąraše, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytas 30 proc. prisidėjimas biudžeto lėšomis.

Šiuo metu čia darbus vykdo LAKD skelbtą konkursą laimėjusi įmonė „Eurovia“. Planuojama, kad gatvė bus baigta rekonstruoti rudenį.

Čia bus atliktas kapitalinis kelio remontas, įrengtas pėsčiųjų, dviračių takas, saugumo priemonės. Iš viso bus sutvarkytas beveik 2 km ilgio ruožas.

Dėl Tilto gatvės likusios nerekonstruotos dalies Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai šiomis dienomis žada aiškintis su Kelių direkcija.

Dalis įvažos į Gargždus nuo Vėžaičių pusės jau yra sutvarkyta, paklotas asfaltas, suženklintos linijos.

Tačiau likusi kelio dalis liko nerekonstruota, kai LAKD nutraukė sutartį su įmone „Kavesta“.

Tuomet aiškinta, kad rangovas šiame projekte įstrigo dėl paaiškėjusių projekto spragų. Stačiame šlaite nebuvo įmanoma tiesti dviračių ir pėsčiųjų tako, nes reikėjo spręsti grunto problemas.

Sutartis su rangovais nutrūko dar pernai, tačiau iki šiol naujas konkursas rangovo atrankai nėra paskelbtas.

Anksčiau direkcija savivaldybę buvo informavusi, kad planuoja rangos darbų konkursą skelbti 2024 m.

Bus dar vienas dviračių takas

Taip pat šiuo metu Gargžduose asfaltuojamas Lyros, Rasos ir Volungės gatvių kvartalas.

Visos trys gatvės bus išasfaltuotos, bus įrengiami pėsčiųjų takai, o Rasos gatvėje – ir dviračių takas. Be to, suformavus naują įvažą iš Kretingos Plento gatvės per Rasos gatvę, gyventojai kvartalą pasieks saugiau.

Taip pat visose šiose gatvėse bus įrengti paviršinių nuotekų tinklai bei apšvietimas, o klojant asfaltą, į kiekvieną sklypą bus įrengtos nuovažos.

Darbus vykdo įmonė „Inkomsta & Co“, jų vertė – daugiau nei 2 mln. eurų.

Taip pat pradėti ir Saulažolių kvartalo rekonstravimo darbai.

Bus sutvarkytos Gedimino, Palangos, Saulažolių, Vytenio, Gargždupio ir Žibučių gatvės.

Per ateinančius dvejus metus rangovas paklos apie 2,5 km asfalto, įrengs paviršinius lietaus nuotekų tinklus, apšvietimą, dviračių ir pėsčiųjų takus, saugias pėsčiųjų perėjas.

Gatvių asfaltavimo darbus atliks įmonė „VVARFF“.

Per šiuos metus planuojama išasfaltuoti Palangos ir Saulažolių gatves, 2024-aisiais – Gedimino ir Vytenio, o 2025-aisiais – Gargždupio ir Žibučių. Darbų vertė – beveik 3,5 mln. eurų.

Viena gatvė – trys sutartys

Asfaltavimo darbai kol kas nepradėti prie pat Gargždų esančiame Kulių kaime.

Nuo Dovilų pusės Gargždų link besidriekiančios Kulių gatvės asfaltavimo darbai buvo dalinti į du etapus, skelbti atskiri konkursai rangovo atrankai.

Vienoje darbų dalyje sutarties pasirašymas buvo įstrigęs, vyko teisminiai ginčai.

„Ten yra sudėtingas reikalas. Ten etapais vykdome projektą. Viena šio kelio dalis jau tvarkoma, ten dirba įmonė „Transjuda“. Ji šiek tiek vėluoja pagal grafikus, tačiau į objektą jau sugrįžo ir dirba. Tikimės, kad šiais metais pabaigs“, – paaiškino Klaipėdos rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Vytautas Valantinas.

Tačiau ši įmonė įsipareigojusi asfaltuoti tik apie pusę šios gatvės.

„Dėl likusios dalies asfaltavimo darbų pasirašyta sutartis su kitu rangovu. Pokalbiai jau vyko, kažkokius darbus šiemet jie turės pasidaryti. Bet vilčių gyventojai tegul nepuoselėja, asfalto toje dalyje šiemet dar nebus. Dar viena šios gatvės dalis, kuri yra prie Dovilų, bus asfaltuojama dar kitu konkursu. O ketvirtas etapas bus Laukų gatvės asfaltavimo darbai, ji susijungia su Kulių gatve“, – aiškino V. Valantinas.