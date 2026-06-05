Klaipėdos rajone gyventojų idėjoms – 0,5 mln. eurų!

„Dalyvaujamasis biudžetas yra tas projektas, už kurį nuoširdžiai sergu. Kasmet sulaukiame vis įdomesnių idėjų, o rajonas puošiasi naujomis viešomis erdvėmis, vaikų žaidimų, sporto aikštelėmis, meniniais akcentais. Iš viso jau esame įgyvendinę 28 gyventojų idėjas iš 43 laimėjusių. Šiemet įgyvendinsime nemažai idėjų, kurios laimėjo ankstesniais metais ir, žinoma, tikimės sulaukti daugybės naujų iniciatyvų, juolab kai jų įgyvendinimui skirta net 0,5 mln. eurų. Dėkoju „Tavo idėjos“ komandai, kuri kasmet ieško būdų atliepti gyventojų poreikius ir tobulinti idėjų teikimo, balsavimo procesus, atveriant daugiau galimybių gyventojams. Ir, žinoma, didelis ačiū visiems, kurie teikia idėjas ir už jas balsuoja – kiekvienas prisidedate prie mūsų krašto gražėjimo“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Didėja projektų vertės
- Dalyvaujamojo biudžeto sumai išaugus iki 500 tūkst. eurų, auga ir projektų vertės.
- Didelės vertės projektų vertė didinama nuo 120 tūkst. iki 150 tūkst. eurų.
- Mažos vertės projektų – nuo 50 tūkst. iki 60 tūkst. eurų.
- Mažos vertės projektų kaimuose, kuriuose gyvena 250 ir mažiau gyventojų, – nuo 30 tūkst. iki 35 tūkst. eurų.
Daugėja teritorijų, kuriose bus galima teikti idėjas
Nuo šiol gyventojai galės teikti idėjas ne tik savivaldybei ar valstybei priklausančioje žemėje, bet ir valstybei nuosavybės teise priklausančioje ar Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomoje miško paskirties žemėje urbanizuotose teritorijose.
Tokiose teritorijose siūlomi sprendiniai turės būti skirti rekreacinėms arba aplinkosauginėms funkcijoms įgyvendinti, o idėja gauti Valstybinių miškų urėdijos pritarimą. Šiose teritorijose įgyvendinamų idėjų terminas – 2 metai.
Taip pat visi projektai turės būti įgyvendinti urbanizuotose teritorijoje – tai yra pastatais užstatytos miestų, miestelių, kompaktiškai užstatytų kaimų teritorijos su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis.
Svarbu ir tai, kad projekto idėjai turi neprieštarauti greta veikiančios ir viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos.
Konkursas „Tavo idėja“ šiemet, kaip jau įprasta, startuos rugpjūčio mėnesį.
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