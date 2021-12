Klaipėdos pareigūnai gyventojams priminė korupcijos keliamas grėsmes ir daromą žalą

Minint šią dieną Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Viešosios tvarkos tarnybos (VTT) Prevencijos skyriaus ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Imuniteto valdybos Klaipėdos apygardos skyriaus pareigūnai Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvėje esančioje degalinėje bendravo su į ją atvykstančiais žmonėmis, diskutavo apie korupcijos daromą žalą, skatino domėtis korupcijos problematika ir asmeniškai įsitraukti į kovą su ja.

Į degalinę užsukusiems vairuotojams buvo padovanota apie 100 „Švarios sąžinės“ kvapiklių automobiliams, atšvaitų ir kt.

Klaipėdos apskrities pareigūnai pastebi, jog situacija dėl piliečių bandymo papirkti pareigūnus, kasmet gerėja. Klaipėdos apskrityje per pastaruosius penkerius metus dėl kyšininkavimo (pagal Baudžiamojo kodekso 225 straipsnį) nebuvo pradėtas nė vienas ikiteisminis tyrimas. Dėl papirkimo (pagal Baudžiamojo kodekso 227 straipsnį) per vienuolika 2021 m. mėnesių pradėti šeši ikiteisminiai tyrimai, pernai per visus metus buvo keturi, o, pavyzdžiui, 2017 m. dėl bandymų papirkti pareigūnus buvo pradėti net 27 ikiteisminiai tyrimai. Statistika rodo, kad kyšius siūlyti dažniau linkę vyrai – jiems matyt atrodo, jog galima „vyriškai susitarti“. Kyšius siūlantys asmenys neretai būna neblaivūs, galbūt tai sumažina jų suvokimą, kokia atsakomybė gresia už kyšio siūlymą.

Žmonių nepakantumą korupcijai Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai skatina nuolat – kartu su socialiniais partneriais rengia įvairias prevencines antikorupcines priemones, tokias kaip „Švarus vairuotojas“ ar „Kyšis išpurvina“. Daug dėmesio skiriama bendrauti su moksleiviais ir ugdyti jaunosios kartos nepakantumą korupcijai.