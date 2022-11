Klaipėdos muzikinio teatro pirkimuose – sėkmė vienai įmonei?

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro viešųjų pirkimų peripetijos persikėlė į teismus. Klausimų kyla dėl vienos įmonės, kuri per dvejus metus žodinėmis sutartimis ir mažos vertės pirkimais susižėrė iš teatro užsakymų už 275,5 tūkst. eurų. Tačiau esminis mūšis užvirė dėl 1,2 mln. eurų vertės pirkimo, kuris netikėtai buvo nutrauktas, kai konkurse pasirodė antrasis tiekėjas, pasiūlęs mažesnę kainą.

Vienam tiekėjui – 32 sutartys

Viešųjų pirkimų suvestinės byloja, kad Klaipėdos muzikinio teatro viešuosiuose konkursuose nuo 2019 m. gruodžio net 32 kartus sutartys buvo pasirašytos su įmone "Mano Disco".

Iš 275,5 tūkst. eurų bendros sumos net šešis kartus teatras su tiekėju sudarė žodinę sutartį.

Šių susitarimų sumos svyruoja nuo 1,8 iki beveik 12 tūkst. eurų.

Ši vilniečių įmonė dalyvauja įvairiuose konkursuose, tačiau sutartys pasirašomos ne itin didelėmis sumomis.

Gal tik Vilniaus kultūros centrui įmonė teikė paslaugų už 27 tūkst. eurų, kitose sutartyse vyrauja kelių tūkstančių eurų sumos.

Į aukštojo pilotažo lygą ši įmonė įšoko praėjusių metų pabaigoje, Klaipėdos muzikiniam teatrui paskelbus konkursą scenos apšvietimo įrangos nuomai ir aptarnavimui.

Šiai paslaugai teatras buvo numatęs 1,2 mln. eurų sumą.

"Tačiau čia mes jiems sujaukėme visas kortas, nes pasiūlėme mažesnę kainą. Bet kam kiltų klausimų, kai perkančioji organizacija po kelių valandų, kai buvo atplėšti vokai su pasiūlymais, staiga priimtų sprendimą nutraukti pirkimą. Mįslinga", – pasakojo konkurse dalyvavusios įmonės "ProDJ" vadovas Dovydas Bajoras.

Teatras iš tiesų 2021 m. gruodžio 16 d. informavo, kad konkursas nutraukiamas, nors vokai jau buvo atplėšti.

Oficialus paaiškinimas skamba taip: "Atsiradus aplinkybėms, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., pirkimo procedūros yra nutraukiamos."

Atgarsiai: dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro viešųjų pirkimų liepsnoja aistros – vienas tiekėjas išvadintas melagiu, o pirkimų peripetijas aiškinasi teismai. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Milijoninį konkursą išskaidė

Nutrūkus itin stambaus kąsnio pirkimui, jau 2022 m. pavasarį Klaipėdos muzikinis teatras iš naujo skelbė konkursą, tik jį jau išskaidė.

Teatras, paprastai tariant, nusprendė atskirai įsigyti scenos aliuminio santvarų ir elektrinių grandininių keltuvų nuomos, montavimo, aptarnavimo paslaugą.

O atskiru konkursu buvo ieškoma tiekėjo scenos apšvietimo įrangos nuomai, montavimui ir demontavimui bei aptarnavimo renginio metu paslaugos.

"Scenos apšvietimą teatras įsigijo už 502 tūkst. eurų sumą. Laimėtoju, aišku, tapo įmonė "Mano Disco". Vien dalyvaudami konkurse valstybei sutaupėme ne vieną šimtą tūkstančių, kaina krito. Tiesa, mes sumokėjome už tai savo reputacija", – pastebėjo D. Bajoras.

Scenos aliuminio santvarų ir keltuvų konkurse įmonė "ProDJ" buvo pripažinta laimėtoja.

"Eilėje mes buvome paskelbti pirmi. Perkančiąją organizaciją tenkino pateikti dokumentai, mūsų kvalifikacija. Tačiau, panašu, kad kažkas negavo savo saldainio. O tada ir prasidėjo viskas. Iš konkurso pašalintas tiekėjas ėmė kelti klausimus, kuriuos perkančioji organizacija, kaip kokia sekretorė, persiuntinėjo mums", – pasakojo D. Bajoras.

To net niekas neslėpė – perkančioji organizacija nurodydavo laiškuose, kad gautas kitos įmonės paklausimas.

Netrukus Klaipėdos muzikinis teatras vėl priėmė sprendimą nutraukti pirkimą.

Gegužės 27 d. paskelbusi nugalėtojų eilę, liepos 1-ąją perkančioji organizacija pranešė, kad sprendimą pakeitė.

"Buvome pripažinti pateikę melagingą informaciją, o mūsų pasiūlymas buvo atmestas. Nugalėtoju pripažinta ta pati vilniečių įmonė "Mano Disco", – įvykių seką pasakojo D. Bajoras.

Dovydas Bajoras. VRK nuotr.

Europiniai šou – ne patirtis?

Trumpai tariant, užkliuvo įmonės "ProDJ" patirtis, nors į konkurso dokumentus buvo įtrauktos bendrovės anksčiau teiktų paslaugų sąskaitos.

"Su Lietuvos įmone turėjome rašytinę sutartį, konkurso rengėjai viską matė. Su užsienio bendrove turėjome žodinę sutartį, bet teikėme banko sąskaitų išrašus, buvo matyti, kad už paslaugas sumokėta. Pretenzijoje kitas tiekėjas rašė, kad nesusidarė įspūdžio iš mūsų svetainėje teikiamos informacijos, kad mes esame atlikę tokios apimties darbus. Keista. Kaip svetainėje pavyko nepastebėti, kad dirbome su Moriso Bežaro (Maurice Béjart – A. A.) baleto trupe Talino ir "Žalgirio" arenose? Gal nenorėjo matyti?" – įtarė D. Bajoras.

Klaipėdiečių įmonė teikė paslaugą demonstruojant M. Béjart spektaklį "Ballet for Life", skirtą legendinio grupės "Queen" solisto Freddie Mercury atminimui.

Pripažino melagiais

Kodėl gi perkančiosios organizacijos neįtikino vieno iš konkurso dalyvių patirtis?

"Buvo prašoma pateikti sutarčių su kitais užsakovais sąrašą. Mes pateikėme. Kai iš konkurso buvo pašalinta konkurentų įmonė, teatras mums pateikė vienintelį klausimą, į kurį ir atsakėme. Teatrui buvo viskas aišku, o konkurentams – ne. Tačiau klausimų tik daugėjo ir buvo matyti, kad čia galo nebus. Aš vėliau sau pasidariau tokią išvadą – šio tiekėjo konkursus turi laimėti tam tikra įmonė ir tam dedamos didelės pastangos", – savo nuomonę išsakė D. Bajoras.

Klaipėdos muzikinis teatras D. Bajoro įmonę pripažino teikusia melagingą informaciją ir įtraukė į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

Įmonės "ProDJ" interesams atstovaujantiems teisininkams kilo klausimas – ar tik šio įtraukimo į sąrašą nereikėjo tam, kad teatro skelbtą kitą konkursą laimėtų tam tikra įmonė?

Tokį klausimą teisininkai užduoda apeliaciniame skunde.

"Mes esą neįrodome, kad atitinkame reikalingą kvalifikaciją. Dirbome europiniuose turuose, ir kvalifikacija dar abejojama. O konkursą laimėjusi įmonė dirbo tik su Klaipėdos muzikiniu teatru ir jų kvalifikacija tiko?" – stebėjosi D. Bajoras.

Kirčiai – dėl etikos

Įmonė "ProDJ" kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą prašydama panaikinti sprendimą įmonę įtraukti į Melagingą informaciją teikusių įmonių sąrašą.

Tačiau Klaipėdos apygardos teismas skundą atmetė.

"Konstatuotina, kad dalis ieškovės perkančiajai organizacijai pateiktų duomenų apie įmonės "Roneksa" ir "Euroshow" atliktus mokėjimus yra neaiškūs ir neįmanoma nustatyti, ar jie atitinka tikrovę apie ieškovės pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją, todėl atsakovė turėjo pagrindą tokią informaciją pripažinti melaginga VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto prasme", – konstatuojama sprendime.

Ką toks sprendimas reiškia įmonei?

"Konkursuose mes dalyvauti galime, bet kol kas dėl šio sprendimo esame pateikę apeliaciją. Tačiau privalome nurodyti, kad esame įtraukti į sąrašą, tad bet kokia kita perkančioji organizacija spręs, ar nori gauti mūsų pasiūlymus, ar ne", – tikino D. Bajoras.

Bet čia mes jiems sujaukėme visas kortas, nes pasiūlėme mažesnę kainą.

D. Bajorą pastaraisiais metais persekioja nemalonios situacijos.

Būdamas Kretingos savivaldybės tarybos nariu, prieš metus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos jis buvo pripažintas supainiojęs interesus.

Nustatyta, kad valstybės politikas dalyvavo ir pirmininkavo šios savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiuose sprendžiant dėl sprendimų projektų, susijusių su savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimais.

Sprendimu, be kita ko, buvo patenkintas Kretingos kultūros centro prašymas perskirstyti lėšas, reikalingas garso įrangai įsigyti. Įrangą tarp kitų tiekėjų tuo metu jau buvo pasiūliusi parduoti ir D. Bajoro vadovaujama įmonė "ProDJ".

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuomone, valstybės politikas turėjo visas galimybes dar iki šių posėdžių pradžios asmeniškai įsitikinti tuo, kad jo vadovaujama bendrovė centrui buvo pateikusi komercinį pasiūlymą dėl garso aparatūros pardavimo ir pareikšti nusišalinimą savivaldybėje. Todėl D. Bajoro dalyvavimas sprendžiant minėtuosius klausimus sukėlė jam interesų konfliktą.

Pats D. Bajoras pripažino, kad jam politikos jau per daug.

"Gal nereikėtų dalyvauti politikoje, ir viskas tada bus gerai. O dėl įtraukimo į melagių sąrašą nesisieloju. Turime tokių klientų, kuriems tai visiškai nerūpi. O su politika gal ir laikas būtų baigti, dar svarstau", – prisipažino D. Bajoras.

Neklausk: N. Stancikui nepatinka žurnalistų klausimai apie pinigus. Teatre aukštas pareigas užimančiam vyrui dar visai neseniai teko atsakinėti ne tik į žurnalistų, bet ir į prokurorų klausimus dėl banko "Snoras", kuriame jis dirbo viceprezidentu, veiklos peripetijų. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pažintys nesieja

Pats Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras savo pirkimų ir su jais susijusių peripetijų situaciją komentavo nenoriai.

Pirmajame, lakoniškame atsakyme į "Klaipėdos" klausimus, teatras pateikė nuorodą į kitiems asmenims jau teiktus atsakymus dėl minėtų viešųjų konkursų.

Vis dėlto paprašius paaiškinti situaciją nuodugniau, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovės pavaduotojas Naglis Stancikas patikino, esą teatras ar jo vadovybė bei atsakingi asmenys nėra užmezgę asmeninių pažinčių nei su įmone "Mano Disco" ar jos vadovu, nei su įmone "ProDJ" ar jos vadovu.

"Teatro atsakingi asmenys bendrauja su įmonių atstovais dalykiškai ir tiek, kiek yra reikalinga atliekant tarnybines funkcijas", – rašoma atsakyme į dienraščio pateiktus klausimus.

Planus jaukė statybos

N. Stancikas paaiškino – kadangi teatras dėl pastato rekonstrukcijos neturi savo patalpų, kiekvienam renginiui visą arba beveik visą įrangą reikia nuomoti.

"Ir tai daro įtaką viešųjų pirkimų gausai. Jau minėjome, kad 2019–2022 m. laikotarpiu atlikome daugiau nei 3 tūkst. viešųjų pirkimų procedūrų. Teatras per šį laikotarpį viešai parodė beveik 300 renginių. Teatras per minimą 2019–2022 m. laikotarpį laikėsi konkurencijos principo ir paslaugas pirko ne iš vieno tiekėjo", – akcentavo N. Stancikas.

Pasak teatro atstovo, tokio paties pobūdžio paslaugos per minėtą laikotarpį buvo pirktos 110 kartų iš 12 skirtingų tiekėjų, tarp jų ir iš įmonių "Mano Disco" ir "ProDJ".

"Tame tarpe yra ir tarptautinio viešo pirkimo konkurso būdu 2022 m. liepos 26 d. atliktas pirkimas, kuriame dalyvavo dvi įmonės – "ProDJ" ir "Mano Disco". Konkursą laimėjo įmonė "Mano Disco". Maksimali šios sutarties kaina yra 502,1 tūkst. eurų, sutarties terminas – 23 mėnesiai ir 20 dienų. Sutartyje nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus. Teatras šia sutartimi neįsipareigoja nupirkti viso sutarties apimtyje numatyto paslaugų kiekio bei sumokėti visą numatytą sutarties kainą", – paaiškino N. Stancikas.

Pasak teatro vadovo pavaduotojo, šia sutartimi paslaugos bus perkamos pagal poreikį kiekvienam renginiui tiek, kiek to bus reikalinga teatrui iki 2024 m. birželio.

"Pažymėtina, kad įmonė "ProDJ" inicijavo šio konkurso patikrinimą Viešųjų pirkimų tarnyboje. Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. rugpjūčio 17 d. vertinimo išvadoje konstatuota, kad pirkimo vykdymo pažeidimų nenustatyta. Pažymime, kad tai tas pats tiekėjas, įmonė "ProDJ", dėl kurio teismas ir priėmė sprendimą, kad teatras turi įrašyti tiekėją, įmonę "ProDJ", į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą", – konstatavo N. Stancikas.

Tenkina ir vienas tiekėjas?

Pasak teatro atstovo, visi paminėti viešieji pirkimai buvo atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais.

"Teatras, pirkdamas paslaugas, visuomet atsižvelgia į potencialaus tiekėjo paslaugų teikimo kokybę, terminus, paslaugų įkainius, įrangos tinkamumą, tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją, greitą reakciją ir pan.", – situaciją komentavo N. Stancikas.

Į klausimą, kodėl staiga buvo nutrauktas 1,2 mln. eurų vertės konkursas, kai tik jame pasirodė antrasis žaidėjas, N. Stancikas atsakė, kad būta procedūrinių pažeidimų, bet nedetalizavo kokių.

"Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d. nurodyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Teatras, nustatęs procedūrinius pažeidimus, kurių nebuvo galima ištaisyti vykdant pirkimą, iš karto privalėjo konkursą nutraukti", – aiškino N. Stancikas.

Jis tikino, kad teatras, nors ir paskelbė įmonę nugalėtoja, vėliau sprendimą pakeitė.

"Sprendimas buvo pakeistas, nes teatras nustatė, kad pirkime dalyvaujantis tiekėjas, įmonė "ProDJ", kvalifikacijai grįsti teikė melagingą informaciją ir tuo pagrindu tiekėjas turi būti įrašytas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Ši situacija yra detaliai aprašyta Teatro sprendimo teisėtumą patvirtinančiame teismo sprendime", – teismo nutartį akcentavo N. Stancikas.

Jis taip pat teigė, kad pandeminė situacija lėmė tai, kad nebuvo galima nustatyti tikslaus paslaugų teatrui poreikio, kadangi nebuvo aišku, kiek bus galima organizuoti renginių ir koks bus įrangos poreikis šiems renginiams.

"Nežinant tikslaus paslaugų poreikio, renginių dažnio, negalima sudaryti techninės specifikacijos viešajam pirkimui ir jo vykdyti. Viešasis pirkimas nėra savitikslis, nes tai reikštų, kad viešojo pirkimo sutartis turėtų būti sudaroma pabaigus pirkimo procedūras nepriklausomai nuo to, ar perkančiajai organizacijai paslaugos bus reikalingos. Laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, teatras gali kreiptis į vieną tiekėją", – pripažino N. Stancikas.

Atsakyme žurnalistams vyras priminė, kad menas kainuoja labai brangiai.

"Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras yra biudžetinė įstaiga, kurios viena iš pagrindinių užduočių – pristatyti Lietuvoje ir užsienyje aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio profesionaliojo scenos meno kūrinius", – minėjo N. Stancikas.

Iš viso nuo 2019 iki 2022 m. teatras atliko 3 tūkst. viešųjų pirkimų procedūrų už 11 mln. eurų.

Lydi pavydėtinas pasisekimas

Dienraštis domėjosi, dėl kokių priežasčių sostinės įmonę "Mano Disco" lydi pavydėtina sėkmė Klaipėdos muzikinio teatro viešuosiuose pirkimuose.

Šios bendrovės vadovas Povilas Lėckas tikino, kad su teatro vadovais jis nėra pažįstamas, vilnietis aiškino, kad jam net nėra tekę bendrauti su šios valstybinės įstaigos vadovybe.

Tačiau vyras aiškino, kad jo vadovaujama įmonė sėkminga ne tik viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su su šiuo teatru.

"Apskritai per pastaruosius septynerius metus demonstruojame stabilų 20–25 proc. metinį augimą. Per metus įgyvendiname 200–250 skirtingų apšvietimo bei "rigingo" (santvarų ir kėlimo sistemos) projektų Lietuvoje ir užsienyje. Bendra sėkmė yra sunkaus visų mūsų komandos narių darbo, investicijų į žmogiškuosius išteklius ir įrangą bei strateginės vizijos įgyvendinimo rezultatas. Per pastaruosius penkerius metus investavome daugiau nei du milijonus eurų tam, kad savo partneriams galėtume pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas", – tikino P. Lėckas.

Įmonės "Mano Disco" vadovas akcentavo, kad kruopščiai renkasi, kuriuose viešuosiuose pirkimuose dalyvaus.

"Prioritetą teikiame techniškai sudėtingiems, reikalaujantiems kvalifikuoto personalo ir aukštos kokybės įrangos renginiams. Taip pat mums svarbu, jog renginiai suteiktų ir komunikacinės vertės. Šiuo atveju teatro projektai atitinka visus šiuos kriterijus, ir mes šiems pirkimams ruošiamės labai atsakingai. Vien tai, kad dalis šių projektų transliuojami per tarptautinius kultūrai skirtus kanalus, mums suteikia galimybę atsirasti Vakarų Europos įmonių žemėlapyje. Tikime, kad padėdami savo partneriams augti augame ir patys, o mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų partnerių sėkmės, todėl visuomet nueiname ekstra mylią, kad rezultatas būtų kuo geresnis", – pabrėžė P. Lėckas.

Vis dėlto kodėl būtent su šia įmone teatras sudarė net šešias žodines sutartis?

P. Lėckas tikino, kad tokį sprendimą priėmė perkančioji organizacija, o tokias viešųjų pirkimų procedūras leidžia įstatymas.

"Be to, viešuosiuose pirkimuose dalyvaujame pagal paskelbtas pirkimo sąlygas ir visiems vienodai keliamus reikalavimus. Viešųjų pirkimų laimėtojus, be kita ko, nulemia pasiūlymo vertinimo kriterijai, kuriuos nustato pačios perkančiosios organizacijos", – pažymėjo įmonės vadovas.

P. Lėckas aiškino, kad technines specifikacijas, kaip ir bet kuriuos kitus viešojo pirkimo dokumentus, rengia pačios perkančiosios organizacijos.

"Mūsų įmonė nedalyvauja specifikacijų ar kitų pirkimo dokumentų rengime. Tačiau mūsų įmonė, kaip ir bet kuris kitas rinkos dalyvis, dalyvauja viešai skelbiamose bei oficialiose perkančiųjų organizacijų rinkos konsultacijose (priklausomai nuo situacijos, teikiame pastabas perkančiųjų organizacijų parengtiems techninių specifikacijų projektams). Be to, vykdydami sutartis su perkančiosiomis organizacijomis, esant poreikiui, pasidaliname turimomis žiniomis apie įmonės paslaugas ar prekes ir techninius įgyvendinimo aspektus. Įmonė viešai savo tinklalapyje skelbia tiek duomenis apie nuomojamą įrangą, tiek teikiamas paslaugas", – paaiškino įmonės "Mano Disco" vadovas.