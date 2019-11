Tarp­tau­ti­niai eks­per­tai įver­ti­no pui­kiai

Šį ru­de­nį Klai­pė­dos li­cė­jus bai­gė dve­jų me­tų Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to dip­lo­mo pro­gra­mos (TB DP) pa­si­ren­gi­mui skir­tąkan­di­da­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį. Spa­lio pa­bai­go­je mo­kyk­lo­je

lan­kė­si tarp­tau­ti­niai eks­per­tai – Dor­saf Kou­ki iš Tu­ni­so ir ame­ri­kie­tis Ga­ry Hentz. Jie vyk­dė TB pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­jos vi­zi­tą, ku­rio me­tu eks­per­tai ver­ti­no TB DP koor­di­na­to­rės pa­teik­tų duo­me­nų tik­ru­mą ir tei­sė­tu­mą.

„Vi­zi­to me­tu buvo ver­ti­na­ma mo­ky­mo­si ap­lin­ka, t. y. gam­tos moks­lų la­bo­ra­to­ri­ja, bib­lio­te­ka, eg­za­mi­nų bei kon­fi­den­cia­lių do­ku­men­tų sau­go­ji­mo pa­tal­pos, IT mo­ky­mo prie­mo­nių ba­zė, TB pro­gra­mos, mo­ko­mų­jų da­ly­kų ug­dy­mo pla­nai, ste­bi­mos pa­mo­kos bei jo­se tai­ko­mi mo­ky­mo me­to­dai, bend­ra mo­ky­mo(si) kul­tū­ra. Vy­ko po­kal­biai su mo­kyk­los val­dy­mo struk­tū­ros pa­da­li­nių at­sto­vais – tė­vų ta­ry­ba, mo­ky­to­jų ta­ry­ba, mo­ki­nių se­na­tu ir di­rek­to­re. Po­kal­bių su da­ly­kų mo­ky­to­jais me­tu bu­vo aiš­ki­na­ma­si, kaip jie su­pran­ta TB fi­lo­so­fi­ją, kaip bend­ra­dar­biau­ja tiek ho­ri­zon­ta­liai da­ly­kų gru­pė­je, tiek ver­ti­ka­liai – su di­rek­to­re, IB DP koor­di­na­to­riais, TOK (Theo­ry of know­led­ge) mo­ky­to­jais ir CAS (Crea­ti­vi­ty, Ac­ti­vi­ty, Ser­vi­ce) koor­di­na­to­riais. Vy­ko po­kal­biai ir su mo­ky­mo­si pa­gal­bos spe­cia­lis­tais – soc. pe­da­go­gu, psi­cho­lo­gu, bib­lio­te­ki­nin­ku, ti­ria­mo­sios veik­los va­do­vu bei už­kla­si­nės veik­los mo­ky­to­jais“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja TB pro­gra­mos koor­di­na­to­rė Ra­mu­nė Pet­raus­kie­nė.

Re­zul­ta­tas: TB pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­ja – pe­da­go­gų ko­man­dos, va­do­vau­ja­mos pro­gra­mos koor­di­na­to­rės di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos R.Pet­raus­kie­nės, dar­bo nuo­pel­nas. (Klai­pė­dos li­cė­jaus nuotr.)

„Pa­si­ruoš­ti vyk­dy­ti Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mą bu­vo di­de­lis iš­šū­kis vi­sai Klai­pė­dos li­cė­jaus bend­ruo­me­nei. Rei­kė­jo įgy­ti da­ly­ki­nių bei me­to­di­nių ži­nių, kaip rea­li­zuo­ti IB pro­gra­mos ug­dy­mo tu­ri­nį, pa­si­reng­ti kiek­vie­no da­ly­ko mo­ky­mui ang­lų kal­ba, la­biau mo­der­ni­zuo­ti mo­kyk­los mo­ky­mo(si) ap­lin­kas, pra­tur­tin­ti mo­ky­mo prie­mo­nių ba­zę, – pa­sa­ko­jo li­cė­jaus di­rek­to­rė doc. dr. Re­gi­na Kon­tau­tie­nė. – Šian­dien ga­li­me pa­si­džiaug­ti – vi­sus iš­šū­kius įvei­kė­me, esa­me pui­kiai pa­si­ruo­šę.“

Per pa­si­ruo­ši­mo TB pro­gra­mai lai­ko­tar­pį li­cė­ju­je dar la­biau mo­der­ni­zuo­tos ug­dy­mo(si) ap­lin­kos. Įreng­ta itin šiuo­lai­kiš­ka ir mo­der­ni vi­sus TB pro­gra­mos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­ti gam­tos moks­lų la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je mo­ki­niai ga­li at­lik­ti ne tik TB ar na­cio­na­li­nė­je ug­dy­mo pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tus gam­tos moks­lų pra­kti­nius la­bo­ra­to­ri­nius dar­bus, bet ir pra­kti­nes už­duo­tis, ku­rios ge­ro­kai per­žen­gia bend­ro­sios ug­dy­mo pro­gra­mos ri­bas. Įreng­tas ino­va­ty­vus, šiuo­lai­ki­nė­mis IT tech­no­lo­gi­jo­mis ap­rū­pin­tas mu­zi­kos ka­bi­ne­tas, pra­tur­tin­tos STEAM dirb­tu­vės, at­nau­jin­ta vi­sa li­cė­jaus IT įran­ga.

Vi­si TB pro­gra­mo­je pa­si­ruo­šę dirb­ti pe­da­go­gai da­ly­va­vo net 25 pro­fe­si­nio vys­ty­mo­si kur­suo­se įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, lan­kė in­ten­sy­vius ang­lų kal­bos mo­ky­mo kur­sus Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Neat­si­tik­ti­nai pro­gra­mos eks­per­tai, ver­tin­da­mi da­ly­kų mo­ky­to­jų ang­lų kal­bos įgū­džius, pa­ste­bė­jo, kad vi­si IB pro­gra­mos da­ly­kų mo­ky­to­jai ga­li bū­ti lai­ko­mi da­ly­ko kal­bos mo­ky­to­jais. Pa­si­ren­gi­mo pro­gra­mai me­tu Klai­pė­dos li­cė­jaus pe­da­go­gai lan­kė­si ge­riau­sio­se TB pro­gra­mą vyk­dan­čio­se Eu­ro­pos mo­kyk­lo­se, ku­rio­se ste­bė­se­nos vi­zi­tai išau­go į il­ga­lai­kius tarp­mo­kyk­li­nius pe­da­go­gų bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tus.

Di­rek­to­rė: doc. dr. R.Kon­tau­tie­nė džiau­gė­si, kad tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to stu­di­joms Klai­pė­dos li­cė­jus pa­si­ren­gė tik­rai pui­kiai. (Klai­pė­dos li­cė­jaus nuotr.)

„TB pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­ja – di­de­lis TB pro­gra­mos pe­da­go­gų ko­man­dos, va­do­vau­ja­mos pro­gra­mos koor­di­na­to­rės di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos R.Pet­raus­kie­nės, nuo­sek­laus ir at­sa­kin­go dar­bo re­zul­ta­tas. Džiau­giuo­si vi­sos li­cė­jaus bend­ruo­me­nės su­telk­tu­mu ir nuo­šir­džia bend­rys­te pa­si­ruo­ši­mo pro­gra­mai me­tu“, – džiau­gėsi li­cė­jaus di­rek­to­rė.

„Klai­pė­dos li­cė­jaus pa­si­ren­gi­mą vyk­dy­ti šią pro­gra­mą tarp­tau­ti­niai eks­per­tai įver­ti­no aukš­čiau­siais ba­lais, o mo­kyk­lą jie pa­va­di­no aukš­tos kul­tū­ros lai­min­ga mo­kyk­la. Po vi­zi­to gau­to­je ata­skai­to­je nė­ra jo­kių pa­sta­bų ar nu­ro­dy­mų, jog reikė­tų ką nors tai­sy­ti ar pa­pil­dy­ti“, – apie tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ver­ti­ni­mus pa­sa­ko­jo li­cė­jaus di­rek­to­rė R.Kon­tau­tie­nė.

Ga­li­my­bė stu­di­joms pa­sau­ly­je

TB – aukš­tais aka­de­mi­niais rei­ka­la­vi­mais, su­ba­lan­suo­tu ug­dy­mo tu­ri­niu bei pa­ti­ki­mu ver­ti­ni­mu pa­si­žy­min­ti pro­gra­ma, pa­de­dan­ti moks­lei­viams tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti stu­di­joms pa­sau­lio uni­ver­si­te­tuo­se ir to­les­niam gy­ve­ni­mui.

Tai ga­li­my­bė įgy­ti pri­pa­žįs­ta­mą ir vi­sa­me pa­sau­ly­je ver­ti­na­mą dip­lo­mą.

TB dip­lo­mo pro­gra­ma – dve­jų pa­sku­ti­nių vi­du­ri­nės mo­kyk­los me­tų ug­dy­mo pro­gra­ma, skir­ta III–IV kla­sių gim­na­zis­tams. TB kla­sė­se dės­to­ma kal­ba yra ang­lų kal­ba (iš­sky­rus lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kas). Mo­ko­ma­si iš Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je leis­tų va­do­vė­lių, skir­tų TB pro­gra­mą vyk­dan­čioms mo­kyk­loms.

Va­do­vau­ja­ma­si vie­no­du, ob­jek­ty­viu ir pa­ti­ki­mu ver­ti­ni­mu, ku­rį pri­pa­žįs­ta ge­riau­si pa­sau­lio uni­ver­si­te­tai. Prog­ra­mą su­da­ro da­ly­kų gru­pės: 1) gim­to­ji kal­ba ir li­te­ra­tū­ra; 2) už­sie­nio kal­bos; 3) so­cia­li­niai moks­lai; 4) gam­tos ir tai­ko­mie­ji moks­lai; 5) ma­te­ma­ti­ka; 6) pa­si­ren­ka­mie­ji da­ly­kai. Pri­va­lo­ma mo­ky­tis po vie­ną da­ly­ką iš kiek­vie­nos gru­pės, iš jų tris – aukš­tes­niuo­ju ly­giu (HL) ir tris – stan­dar­ti­niu ly­giu (SL). Taip pat dip­lo­mo pro­gra­mo­je pri­va­lo­ma: pa­ži­ni­mo teo­ri­ja (Theo­ry of Know­led­ge), iš­plės­ti­nis ra­ši­nys (Exs­ten­ded Es­say) ir kū­ry­ba, spor­tas, so­cia­li­nis dar­bas (Crea­ti­vi­ty, Ac­ti­vi­ty, Ser­vi­ce). Vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­gal Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mas dir­ban­čių mo­kyk­lų mo­ki­niams pa­de­da­ma tap­ti ak­ty­viais, sa­va­ran­kiš­kais, ug­dy­ti(s) so­cia­li­nes emo­ci­nes kom­pe­ten­ci­jas, prin­ci­pin­gu­mą, at­vi­ru­mą pa­sau­liui. „Mo­ki­niai ska­ti­na­mi tap­ti vi­sa­pu­siš­kais ir sa­vik­ri­tiš­kais (su­vok­ti sa­vo stip­rią­sias pu­ses ir trū­ku­mus) ir to­bu­lė­ti“, – pro­gra­mą pri­sta­tė Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mos koor­di­na­to­rė R.Pet­raus­kie­nė.

Pers­pek­ty­va: Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pa­ren­gia­mo­jo­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čių moks­lei­vių atei­tis – stu­di­jos pa­sau­lio uni­ver­si­te­tuo­se. (Klai­pė­dos li­cė­jaus nuotr.)

Jau yra pa­ren­gia­mo­ji TB kla­sė

Šiais moks­lo me­tais Klai­pė­dos li­cė­ju­je su­for­muo­ta pa­ren­gia­mo­ji Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to dip­lo­mo pro­gra­mos kla­sė, ku­rios mo­ki­niai ruo­šia­si mo­ky­mui­si pa­gal Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mą ar­tė­jan­čiais moks­lo me­tais. Pa­ren­gia­mo­jo­je TB pro­gra­mos kla­sė­je mo­ki­niai to­bu­li­na ang­lų kal­bos įgū­džius, mo­ko­si įvai­rių mo­ko­mų­jų da­ly­kų ter­mi­nų ang­lų kal­ba, ug­do gru­pi­nio dar­bo įgū­džius, mo­ko­si at­sa­ko­my­bės ir pla­nuo­ti lai­ką – jiems ski­ria­mos il­ga­lai­kės sa­va­ran­kiš­kos už­duo­tys, taip pat mo­ki­niai ruo­šia­mi dau­gia­kul­tū­ri­nei ap­lin­kai – be lie­tu­vių, ang­lų ir pran­cū­zų kal­bų, mo­ko­ma­si ir is­pa­nų kal­bos. As­me­ny­bės for­ma­vi­mo ir so­cia­li­niai įgū­džiai for­muo­ja­mi, tai­kant es­mi­nes TB ne­pa­mo­ki­nės veik­los nuo­sta­tas ir prin­ci­pus (CAS).

2020–2021 moks­lo me­tais bus for­muo­ja­mos pir­ma (9 kla­sė) ir ant­ra (10 kla­sė) pa­ren­gia­mo­sios TB kla­sės bei I-oji (11 kla­sė) Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to kla­sė. Klai­pė­dos li­cė­jus Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to dip­lo­mo pro­gra­mos (11 kla­sė) mo­ki­niams ar­tė­jan­čiais moks­lo me­tais su­da­rys ga­li­my­bę rink­tis šias ak­re­di­tuo­tas ug­dy­mo pro­gra­mas: lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (mo­kyt. R.Lyg­nu­ga­rie­nė), ang­lų kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (mo­kyt. L.Lo­žins­kie­nė), is­pa­nų kal­bos (mo­kyt. A.Kul­vie­tis), pran­cū­zų k. (R.Mi­nei­kie­nė), vo­kie­čių k. (L.Kup­rie­nė), ma­te­ma­ti­kos (mo­kyt. R.Ka­ra­pe­tian, L.Vait­kū­nas), bio­lo­gi­jos (I.Rim­kie­nė), che­mi­jos (S.Stim­bu­rie­nė), fi­zi­kos (M.Žad­vy­das), is­to­ri­jos (E.Se­rei­či­kas), psi­cho­lo­gi­jos (R.Sa­vel­je­va), in­for­ma­ti­kos (I.Rup­šie­nė) bei vi­sus da­ly­kus vie­ni­jan­čias pri­va­lo­mą­sias pro­gra­mas. Pa­ži­ni­mo teo­ri­ją (Theo­ry of Know­led­ge) dės­tys R.Pet­raus­kie­nė, CAS (Crea­ti­vi­ty, Ac­ti­vi­ty, Ser­vi­ce) – L.Šmai­žie­nė ir ti­ria­mą­ją veik­lą (Ex­ten­ded Es­say) – R.Sa­vel­je­va.

„Klai­pė­dos li­cė­jus – šiuo­lai­ki­nė mo­kyk­la, tę­sian­ti su­si­kur­tas ir jau pa­tik­rin­tas pra­kti­ko­je sėk­min­go mo­ky­mo tra­di­ci­jas, ku­rias įgy­ven­din­ti nuo šiol pa­de­da ir

Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­ma. Mo­kyk­los pa­si­rink­ta mo­ky­mo stra­te­gi­ja šian­dien svar­bi ir nau­din­ga kiek­vie­nam mo­ki­niui. Juk svar­biau­sias mo­kyk­los gy­ve­ni­me ir yra mo­ki­nys – sa­vi­val­dus, at­vi­ras, sa­vik­ri­tiš­kas bei pa­si­ruo­šęs gy­ven­ti šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je jau­nas žmo­gus“, – apie mo­kyk­los ug­dy­mo prio­ri­te­tus Klai­pė­dos li­cė­ju­je kal­bė­jo mo­kyk­los di­rek­to­rė R.Kon­tau­tie­nė.