Klaipėdos konteinerių terminalas į krovos techniką ir infrastruktūrą pernai investavo mažiau

Tai 3,7 karto mažiau nei 2024 metais, kai investicijos siekė beveik 22 mln. eurų – buvo įsigyti nauji galingi kranai, keltuvai bei kiti įrenginiai.
Pernai įmonė už beveik 2 mln. eurų įsigijo aštuonis šakinius krautuvus „Linde“, dešimt uosto vilkikų, konteinerių vartytuvą, vieną kaušinį krautuvą „Volvo“ ir kitos smulkesnės krovos technikos, todėl dabar turi daugiausia krovos įrangos nuo veiklos pradžios.
Dar 4 mln. eurų buvo investuota į sandėlių ro-ro ir generalinių krovinių terminale atnaujinimą.
Klaipėdos konteinerių terminalo generalinis direktorius Vaidotas Šileika sako, kad sandėliai tarnavo jau daugiau nei penkiolika metų, todėl nuspręsta investuoti į jų atnaujinimą. Iš 24 sandėlių buvo modernizuoti septyni, o bendras jų plotas siekė 20 tūkst. kv. metrų.
„2025-aisiais papildomai pastatėme ir naują biriems kroviniams skirtą sandėlį, kurio bendras plotas sudaro 2,8 tūkst. kv. metrų ir jame galime sandėliuoti apie septyniolika tonų krovinių. Nauja infrastruktūra leidžia užtikrinti modernias krovinių sandėliavimo sąlygas, didesnį lankstumą planuojant krovinių srautus bei dar geriau atliepti klientų poreikius“, – pranešime teigė KKT vadovas.
KKT priklauso Klaipėdos terminalo įmonių grupei, vienijančiai krovos, logistikos, krovinių ekspedijavimo ir laivų agentavimo paslaugas teikiančias įmones.
KKT pernai perkrovė 6,8 mln. tonų krovinių – dviem proc. mažiau nei 2024 metais, kai krova siekė 6,9 mln. tonų, bei aptarnavo 1119 laivų.
