Klaipėdos jūrų uosto direkcija išmokės 18 mln. eurų dividendų  

Pernai jų suma siekė 18,98 mln. eurų, užpernai – 19,5 mln. eurų, o 2020–2025 metais išmokėtų dividendų suma siekia 111,3 mln. eurų.
„Sėkmingai dirbantis uostas atneša solidžią grąžą valstybei“, – pranešime sakė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
„Šį rezultatą ateityje dar sustiprins šiandien priimami sprendimai vystant Klaipėdos uostą – atnaujinant infrastruktūrą, diegiant inovacijas, brandinant ir įgyvendinant plėtros planus“, – sakė uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
2025 metais įmonės grynasis pelnas mažėjo 4,3 proc. iki 24,2 mln. eurų (2024 metais – 25,3 mln. eurų), o pajamos augo 5,1 proc. iki 63,4 mln. eurų (60,3 mln. eurų).
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