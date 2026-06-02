 Klaipėdos jūrų uosto direkcija išmokės 18 mln. eurų dividendų  

Klaipėdos jūrų uosto direkcija išmokės 18 mln. eurų dividendų  

2026-06-02 10:28
BNS inf.

Valstybės valdoma Klaipėdos jūrų uosto direkcija, pernai uždirbusi 24,2 mln. eurų grynojo pelno, šiemet  išmokės 18,1 mln. eurų dividendų, antradienį pranešė uostas. 

Algis Latakas
Algis Latakas / Ryčio Laurinavičiaus nuotr.

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Pernai jų suma siekė 18,98 mln. eurų, užpernai – 19,5 mln. eurų, o 2020–2025 metais išmokėtų dividendų suma siekia 111,3 mln. eurų.

„Sėkmingai dirbantis uostas atneša solidžią grąžą valstybei“, – pranešime sakė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.

„Šį rezultatą ateityje dar sustiprins šiandien priimami sprendimai vystant Klaipėdos uostą – atnaujinant infrastruktūrą, diegiant inovacijas, brandinant ir įgyvendinant plėtros planus“, – sakė uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

2025 metais įmonės grynasis pelnas mažėjo 4,3 proc. iki 24,2 mln. eurų (2024 metais – 25,3 mln. eurų), o pajamos augo 5,1 proc. iki 63,4 mln. eurų (60,3 mln. eurų).

Šiame straipsnyje:
Algis Latakas
dividentai
Klaipėdos jūrų uosto direkcija

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