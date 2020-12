Klaipėdos gydymo įstaigų vadovai Naujųjų laukia su atsargiu optimizmu

Mero iniciatyva surengtame pasitarime Klaipėdos universitetinės, Vaikų, Jūrininkų ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės vadovai tvirtino esantys pasirengę pasitikti paskutinius šių metų iššūkius, susijusius tiek su COVID-19 užsikrėtusių pacientų, tiek su tų, kuriems reikalinga būtinoji pagalba, priėmimu ir gydymu.

„Konstatavome, kad Klaipėdos gydymo įstaigos garbingai išlaikė didįjį egzaminą per kalėdines šventes, tiek suvaldydamos pacientų srautus, tiek užtikrindamos nepertraukiamą skubios medicininės pagalbos teikimą. Reikia pripažinti, kad visos gydymo įstaigos ir greitoji pagalba yra pasiruošusios“, – sakė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Didžiausių miesto gydymo įstaigų vadovai prognozavo, jog kalėdiniu laikotarpiu stabilizavęsi pacientų skaičiai Naujųjų išvakarėse neturėtų drastiškai didėti. Sprendimai dėl šalies gyventojų judėjimo suvaržymų, uždaryti prekybos centrai ir, kaip tikimasi, išaugęs gyventojų sąmoningumas duoda trokštamą rezultatą. Todėl gydymo įstaigose bent šiuo metu netrūksta nei lovų, nei med. personalo.

Kad su COVID-19 kovojančioms ligoninėms šventiniu laikotarpiu tektų mažesnis krūvis, šventinėmis dienomis lieka dirbti ir pirminės sveikatos priežiūros centrai.

Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros centrai – tiek įsteigti savivaldybės, tiek privatūs – be jau įprastinės veiklos, paslaugų teikimą užtikrins sausio 2 ir 3 d.

Gruodžio 26 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro, Valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl sveikstančių COVID-19 pacientų pervežimo tolimesniam gydymui į kitas reabilitacijos paslaugas teikiančias ligonines, tokiu būdu atlaisvinant lovas gydymo įstaigose sunkia forma sergantiems pacientams. Visų uostamiesčio gydymo įstaigų vadovai gyrė šį sprendimą, kurio dėka ligoninės galės užsitikrinti būtiną lovų rezervą kitiems pacientams. Šis klausimas visada kėlė nemažą įtampą.

Dabar pagal nustatytą tvarką pacientai galutiniam išgijimui dabar turėtų būti vežami į netoli Vilniaus esančią Abromiškių reabilitacijos ligoninę. Tačiau vakarinės Lietuvos dalies gyventojams šį įstaiga yra nepatraukli – neretas atsisako į ją važiuoti dėl didelio atstumo.

Klaipėdos miesto mero vardu šiandien parengtas kreipimasis į sveikatos apsaugos ministrą, kad COVID-19 pacientams iš Klaipėdos regiono būtų sudaryta galimybė pabaigti gydymą šalia esančioje Palangos reabilitacinėje ligoninėje. Juolab, kad ši didelę patirtį turinti ligoninė yra antra, į kurią bus nukreipiami sveikstantys pacientai tada, kai prisipildys Abromiškių ligoninė.

„Tai sumažintų krūvį mūsų ligoninėms dėl pacientų, kurie gali būti gerokai lengvesnės priežiūros sąlygomis, tuo pat Klaipėdos regiono žmonėms tai būtų nepalyginamai patrauklesnė alternatyva“, – teigė V. Grubliauskas.

Susitikimo metu taip pat aptarta, kaip vyksta pirmojo etapo vakcinacija, t. y., Klaipėdos miesto ligoninėse. Nepaisant to, kad šis procesas turi būti įvykdytas per trumpą terminą, dėl sklandžių koordinavimo veiksmų jis vyksta sėkmingai ir – be komplikacijų. Manoma, kad visos vakcinos dozės Klaipėdoje bus sunaudotos nurodytais terminais. Tikimasi, kad per 2021 m. sausio mėnesį nuo COVID-19 viruso bus paskiepyti visi ligoninėse dirbantys darbuotojai.