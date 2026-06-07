Klaipėdoje – Vakarų Lietuvos dainų šventė

Ji skirta Lietuvos moksleivių dainų šventei ir artėjančiam Mažosios Lietuvos dainų šventės šimtmečiui.
Sekmadienio renginyje dalyvaus 177 kolektyvai: chorai, vokaliniai ansambliai, šokių kolektyvai, tautinių instrumentų ansambliai ir orkestrai iš 58 Lietuvos miestų ir miestelių, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras „Žvejų rūmai“.
Dainų šventės muzikinį vyksmą papildys ir iškilmingumo suteiks Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovaujamas orkestro kapelmeisterio majoro Egidijaus Ališausko.
Pirmoji dainų šventė Klaipėdoje surengta 1869 metais.
Dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse paskelbtos UNESCO Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru, o 2008 metais įrašytos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
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