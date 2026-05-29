Klaipėdiečiai vėl maitina kirus

Klaipėdiečiai pastebi, kad prie vandens ar kitose parko vietose laiką leidžiantys tėvai su vaikais neretai atsineša duonos ir ja lesina paukščius.
Nors daugeliui tai atrodo nekaltas ir net jaukus užsiėmimas, toks maitinimas paukščiams gali būti žalingas.
„Atrodo gražu – vaikai džiaugiasi, paukščiai lesa, tačiau žmonės dažnai nesusimąsto, kad duona paukščiams nėra tinkamas maistas“, – kalbėjo klaipėdietė Ilona, pastebėjusi šią problemą.
Rekomenduojama laukinių paukščių apskritai nemaitinti duona. Teigiama, kad ji skrandyje brinksta, apsunkina virškinimą, o organizmui ją suvirškinti reikia daug vandens.
Norint lesinti paukščius, reikia rinktis kur kas tinkamesnį lesalą – nesūdytas saulėgrąžų sėklas, įvairius grūdus, avižas ar riešutus.
Žmonės raginami atsakingiau vertinti tokius įpročius ir prisiminti, kad net ir geranoriškas elgesys gamtai ne visuomet būna naudingas.
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