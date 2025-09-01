Klaipėdiečiai – kruizinės laivybos parodoje

Praėjusią savaitę Hamburge tris dienas vyko „Seatrade Europe“ paroda, organizuojama kas dvejus metus.
Šiemet paroda vyko jau vienuoliktą kartą.
Bendra Klaipėdos uosto ir miesto delegacija renginyje dalyvavo jau 10 kartą ir buvo įsikūrusi „Cruise Europe“ paviljone.
Iš viso šiemet paroda pritraukė daugiau nei 250 dalyvių, renginyje buvo pristatoma per 90 skirtingų šalių.
„Seatrade Europe“ paroda įprastai sukviečia daugybę su kruizinės laivybos sektoriumi susijusių profesionalų – nuo laivybos linijų atstovų iki analitikų bei žiniasklaidos atstovų.
Šis renginys buvo puiki proga išryškinti Klaipėdos uosto privalumus ir užmegzti partnerystes su kruizinės laivybos linijų atstovais, kelionių organizatoriais, kitais uostais, skleisti žinią į Lietuvą pritraukiant kruiziniais laivais keliaujančius turistus.
Šį sezoną į Klaipėdos uostą jau atplaukė beveik pusšimtis kruizinių laivų, o startą jam davė vasario 20 d. atplaukęs laivas „Ambience“.
Paskutinis kruizinis laivas – „Norwegian Prima“ – šį sezoną atplauks spalio 14 d. Net 8 laivai šiemet Klaipėdos uostą į savo maršrutus įtraukė pirmą kartą.
Pozityviai esą nuteikia kelių artimiausių metų prognozės.
2026-aisiais atplaukti į Klaipėdą jau registravosi 68 laivai ir šis skaičius, tikėtina, dar augs.
