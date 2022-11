Klaipėda dar labiau taupys elektrą

Nuo vidurnakčio iki 5 val. ryto bus tamsu dviračių take Pamario g. ir dviračių tako atkarpoje nuo Girulių bokšto iki Vasaros estrados. Taip pat apšvietimas naktį neveiks dviračių take nuo Tauralaukio iki Liepų g.

Miesto parkuose šviesos irgi bus mažiau. Poilsio parke, Sąjūdžio parke, Malūno parke, Ąžuolų giraitėje bei Smiltynėje bus atjungtas kas antras šviestuvas.

Išvardintų vietų apšvietimo sumažinimas leis sutaupyti apie 14 000 kilovatvalandžių (kWh) energijos per mėnesį. Skaičiuojant dabartiniu tarifu (28 ct/kWh) sutaupymas sieks kone 3900 eurų per mėnesį, o per metus – virš 46 500 eurų.