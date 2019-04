Kelininkai imsis įvažų į stoteles

Praėjusiais metais kelios dešimtys įvažų į uostamiesčio stoteles buvo išgremžtos ir paruoštos tolesniems darbams.

Klaipėdiečiai vis laukė, kada į jas galės įsukti autobusai, bet tokia galimybė atsirado tik šį pavasarį pakankamai atšilus, kai įmonės ėmėsi gaminti asfalto dangai būtinas medžiagas.

Pagaliau tas laikas atėjo. Kaip patikino Klaipėdos savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vadovas Valdas Švedas, jau šios savaitės pradžioje rangovų, bendrovės "Warff", darbininkai pradės darbus.

"Tai ne per vieną dieną padaromi darbai, įvažos bus asfaltuojamos trimis sluoksniais, todėl per kelias dienas jų pabaigti neįmanoma. Kadangi kol kas problemų su šia bendrove neturėjome, tikimės, kad per gegužės mėnesį ji baigs darbus", – vylėsi V.Švedas.

Tada autobusams nebeteks sustoti gatvės pakraštyje ir trukdyti važiuojantiesiems pirmąja eismo juosta.