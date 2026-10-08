Karaliaus Vilhelmo kanale – sudėtinga operacija

Karaliaus Vilhelmo kanale iš vandens teko traukti penkis, po 33 metrus ilgio, vamzdžius. Krano pagalba į krantą iškeltų vamzdžių bendras ilgis – 165 metrai.
Klaipėdos rajonas laivybą skatina realiais darbais.
Vykdomi ne tik didieji projektai pamaryje – statomas naujas šliuzas-reguliatorius Drevernos upės senvagėje, suprojektuotas viešas slipas Karaliaus Vilhelmo kanale, ruošiamasi Lankupių šliuzo tvarkymui, – bet ir šiek tiek mažesni, tačiau ne mažiau svarbūs.
Vamzdžiai Karaliaus Vilhelmo kanalo dugnu buvo nutiesti prieš 45 metus. Jais vanduo nutekėdavo nuo Jokšų polderyje esančios siurblinės iki Klišupės upės.
2024–2025 m. buvo atlikta vamzdyno rekonstrukcija. Vilhelmo kanalo krante ties Pjaulių gatve vamzdžiai buvo nupjauti.
Nuo siurblinės iki Vilhelmo kanalo prieigų esami vamzdžiai, maždaug 25 metrai, pakeisti naujais, jų galuose sumontuoti keturi atbuliniai vožtuvai, kuriuos prilaiko likusių vamzdžių galai.
Likusi vamzdžių dalis nebeatliko jokių funkcijų, trukdė laivybai, todėl nuspręsta juos išmontuoti ir pašalinti.
Iš viso išmontuota 165 metrų vamzdžių. Išmontavimo darbai kainavo 25 tūkst. eurų.
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