Išaugus elektros kainoms, investicija į saulės elektrines atsipirks dvigubai greičiau

Ryšininkų g. 11, ant pastatų stogų sumontuota 120 kW saulės jėgainė, su kuria dar šiais metais, tikimasi, bus pagaminta apie 110 tūkstančių kWh per metus saulės elektros energijos bendrovės reikmėms ir į aplinką išmetama iki 43 tonų mažiau CO 2 emisijos. Per kiek daugiau nei savaitę naujai pastatyta saulės elektrinė jau pagamino bemaž 7400 kWh elektros ir apie 50 procentų sumažino bendrovės elektros sąnaudas Ryšininkų gatvėje. Taip pat ši tvari investicija per trumpą laikotarpį 3,5 tonų sumažino CO 2 emisijos išmetimą į aplinką ir jau išsaugojo penkis medžius ateities kartoms.

„Džiugu, kad AB „Klaipėdos vanduo“ nuosekliai investuoja į aplinką tausojančius sprendimus. Viena tokių investicijų – į atsinaujinančią energetiką, iš kurios neabejotinai tikimasi ne tik ekonominės naujos bendrovei: įmonės sprendimas elektros sąnaudas mažinti ant bendrovės pastatų stogo sumontuotos saulės elektrinės dėka liudija apie atsakingą bendrovės požiūrį į vartojimą ir tvarų gyvenimo būdą, taip pat siekį sumažinti gyventojams teikiamų paslaugų kainą. Tokie „Klaipėdos vandenų“ ketinimai didina vartotojų pasitikėjimą šiuolaikiškus sprendimus diegiančia bendrove“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Numatoma, kad šiais metais AB „Klaipėdos vanduo“ visos sunaudojamos elektros energijos 24 procentus sudarys „žalia“ elektros energija, o dar po metų šis procentas augtų iki 44. Skaičiuojama, kad investicijos į saulės jėgaines atsipirks dvigubai greičiau nei buvo planuota – per maždaug 3-4 metus, o gal net greičiau, turint omenyje, kad elektros energijos kainos vis didėja.

„Investicijos į atsinaujinančią energetiką – neišvengiamas procesas ne tik prisidedant prie klimato kaitos pokyčių, bet ir nuolat augant elektros energijos kainoms. Siekiame energetinio nepriklausomumo amortizuojant augantį paslaugų tarifą klientams. Esame visiškai priklausomi nuo elektros energijos – visa mūsų gamyba, tiek vandens, tiek nuotekų valymo remiasi į elektros sąnaudas. Per metus savo gamyboje suvartojame apie 17 mln. kWh elektros energijos, o matant dabartinę situaciją dėl elektros energijos kainų spartaus didėjimo, mūsų išlaidos proporcingai auga. Siekiame, kad vandens gavimo, paruošimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo technologijoje sunaudojama aplinkai draugiška „žalioji“ elektros energija kiekvienais metais tik augtų, dėl to gyventojams stipriai nedidėtų paslaugų kaina“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Šiais metais įmonė planuoja pradėti ir dar vienos 3200 kW saulės jėgainės statybas – Gargždų vandenvietės teritorijoje. Numatoma, kad ši elektrinė papildomai dar pagamins apie 3,3 milijonus kWh „žalios“ elektros energijos per metus. Apie 15 tūkstančių kvadratinių metrų plote bus statoma daugiau nei 8 tūkstančiai saulės modulių vienetų.

„Skaičiuojama, kad vienas instaliuotas kilovatas saulės elektrinės Lietuvoje leidžia per metus išvengti 0,5 tonos CO 2 išmetimų į atmosferą. Įrengę abi, tiek Ryšininkų g. ir Gargžduose, saulės jėgaines ir savo gamyboje naudodami „žalią“ elektros energiją per metus į aplinką išmesime apie 1500 tonų mažiau CO 2 emisijos. Tai maždaug tiek, kiek į orą iškvepia 70 tūkstančių klaipėdiečių per metus. Tad šia savo investicija prisidėsime ir prie gyventojų gyvenimo kokybės bei švaresnio miesto kūrimo. Eidami tvarumo keliu jau netrukus visai įmonės gamybai reikalingą elektrą iš elektros tinklų pirksime tik iš atsinaujinančių elektros energijos gamybos išteklių“, – sako „Klaipėdos vanduo“ Energetikos skyriaus vadovas Rokas Macijauskas.

Įrengus saulės elektrinių parką Gargžduose, skaičiuojama, kad bus sutaupoma apie 278 tūkstančius eurų per metus, o investicija į „žalios“ elektros energijos gamybą atsipirks per mažiau nei penkerius metus. Mat saulės energetikos žaliava energijai nieko nekainuoja, todėl saulės energetika reikalauja tik investicinių kaštų ir tik mažą dalį sudaro išlaidos eksploatacijai. Taip pat yra svarstoma saulės elektrinių parką įrengti ir III-oje vandenvietėje prie Vilhelmo kanalo. Šiuo metu yra atliekama galimybių studija.

Tvarią elektros energiją gamyboje AB „Klaipėdos vanduo“ naudojo ir anksčiau, dalį – virš 4 mln. kWh „žalios“ elektros energijos, t.y su biodujų generatoriais, pasigamina Dumpių nuotekų valykloje.