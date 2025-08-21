Inspektoriai tikrino pajūrio darbovietes: rezultatai – iškalbingi

Kaip ketvirtadienį pranešė inspekcija, liepos 8–22 dienomis iš viso buvo patikrintos 64 veiklos vietos, kuriose dirbo 59 ūkio subjektai – įmonės ir savarankišką veiklą vykdantys fiziniai asmenys.
Preliminariais VDI duomenimis, pažeidimai nustatyti 27 subjektuose.
Dažniausiai nustatyti nepateikti arba netinkamai sudaryti darbo grafikai, kai nenurodyta darbo ar pietų pertraukų pradžia ir pabaiga, taip pat nesilaikyta nepilnamečių darbo ir poilsio režimo reikalavimų.
Nustatytas vienas nelegalus nepilnamečio darbo atvejis, viena pilnamečio darbuotojo veikla be tai leidžiančių dokumentų ir vienu atveju įmonės vadovo duomenys nebuvo pateikti „Sodrai“.
VDI pateikė 14 reikalavimų pašalinti pažeidimus, surašė dešimt administracinių nusižengimų protokolų ir pradėjo vieną tyrimą dėl įmonių įstatymo pažeidimo.
Pasak inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjo Vytauto Ročio, šių patikrinimų rezultatai rodo, kad nepilnamečių darbo sąlygų užtikrinimas vis dar kelia iššūkių.
„Dažniausiai darbdaviai pažeidžia darbo ir poilsio režimo reikalavimus, kurie nepilnamečiams yra itin svarbūs dėl jų sveikatos, mokymosi ir poilsio. Svarbu akcentuoti, kad darbas negali trukdyti jaunam žmogui ilsėtis ir tobulėti, todėl VDI ir toliau aktyviai stebės situaciją bei taikys prevencines ir kontrolės priemones“, – cituojamas V. Ročys.
