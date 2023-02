Į rajoną – nemokamo pieno: klaipėdiečiai patys ūkininkus susiranda

Vienam žmogui – 30 litrų

Streikas prasidėjo vasario 5-ąją. Nuo tada per dieną pas kai kuriuos ūkininkus apsilanko dešimtys žmonių.

„Pas mus per dieną atvyksta iki 30-ies žmonių su penkių arba dešimties litrų indais. Galime duoti iki 30 litrų vienam žmogui, o jei pažįstamas ir žinome, kad neperparduos, galime duoti ir daugiau. Kol kas dėl šio streiko niekas nepasikeitė, tad dar nežinome, kaip čia viskas bus. Be to, kur šitiek pieno padėti? Viso neišlaikysi. Kai kurie žmonės, kurie ūkininkus supranta, dar ir paremia“, – pasakojo Plungės rajone Kadaičių kaime pieną dalijantis ūkininkas.

Išdalijo 400 butelių

Šilalės rajone Iždonų kaime gyvenanti ūkininkė Vilija Bušinskienė taip pat teigė, kad ketvirtadienio rytą vos per kelias valandas išdalijo beveik tris tonas pieno.

„Pirmadienį dar turėjome penkias tonas, jas išdalijome per dvi dienas. Žmonės patys važiuoja ir pasiima, iš pieno gamina varškę, sūrius. Kai kurie ateina nedrąsiai, su keturiais „bambaliais“ po penkis litrus, klausia, ar tiek pieno jiems duosime. Mums tikrai negaila. Kadangi perkame vandenį, turėjome sukaupę gal 400 penkių litrų talpos butelių, juos visus, pilnus pieno, jau išdalijome“, – sakė V. Bušinskienė.

Tai – nežmoniška.

Anot jos, žmonės atvažiuoja iš Klaipėdos, Rietavo, Palangos, Gargždų, Šilutės.

Situacija – sudėtinga

Pasiteiravus, ar, jos nuomone, šis streikas jau atkreipė prekybininkų ar perdirbėjų dėmesį, moteris neslepia – niekas nepasikeitė, situacija – sudėtinga.

„Trečiadienio rytą sulaukiau skambučio, sakė, kad nori pienuko. Pasirodo, skambino iš viename mieste esančios pieno konservų bendrovės. Vairuotojas – nekaltas, jis paprastas darbininkas, bet mes jam pasakėme, kad jeigu jūsų valdžia tyli, mes irgi tylėsime, ir kad paėmėme tą pieną ir ištaškėme. O jeigu dar kažkas klaus, kur pienas, pasakykite jiems tiesiai šviesiai: numovėte kelnes, ant kaklo užveržėte diržą ir dar norite orą atimti, o to mes neatiduosime“, – sakė V. Bušinskienė.

Pasak ūkininkės, dar praėjusiais metais buvo mokami 48 centai už kilogramą, bet dar buvo galima dirbti, tačiau dabar produkcija atpigo daugiau negu per pusę.

Ūkininkams – palaikymas

Ūkininkė Danguolė teigė, kad nors pati pieno nedalija, labai palaiko šią ūkininkų iniciatyvą.

„Mūsų nedidelis ekologinis ūkis, mes melžiame karvytes, gaminame pieno produktus, žmonės užsisako ir mes išvežame į namus. Pastarosiomis dienomis antplūdis – nežmoniškas, bet aš visiškai tuos žmones suprantu. Pasidomėkite, kiek parduotuvėje kainuoja ekologiškas pienas ir kiek mokama tokį pieną superkant? Pamėginkite paskaičiuoti, kokią turto dalį pasiima prekybininkai, perdirbėjai, tai – nežmoniška“, – stebėjosi Danguolė.

Prognozės – liūdnos?

Moteris priminė, kad ūkininkai susiduria ir su daugeliu kitų problemų, tačiau palaikymo iš valstybės nesulaukia.

„Mes neturime nei išeiginių, nei atostogų, o ir sirgti negalime. Niekas nenorėtų pasikeisti su mumis vietomis. Vaikai nenori į kaimus, nes per sunku. Iš mūsų valdžios jokio palaikymo nėra, nors Lietuva visada buvo žemdirbių kraštas. Pereikite per kaimus, pažiūrėkite, nebėra nei kiaulių, avių, vištų, greitai ir karvių nebebus. Žmonės, kiek girdžiu, likviduojasi ištisais ūkiais. Ir kur jie visi atsidurs? Arba užsienyje, arba lauks pašalpų. Atrodo, stengiamės, darome, bet prognozės – liūdnos“, – atviravo ūkininkė.

Šią savaitę pienas nemokamai dalijamas Kretingoje, Rotušės aikštėje, Gargžduose prie vieno prekybos centro, Kadaičių ir Iždonų kaimuose. Pranešimų apie šią akciją pačioje Klaipėdoje bent kol kas nėra.

Jeigu ir būtų, tam jokių leidimų nereikėtų.

„Jei nėra prekyba, tai nesvarstoma dėl leidimų išdavimo“, – teigė Klaipėdos savivaldybės atstovai.

Anot ūkininkų, klaipėdiečiai patys domisi, skambina ir važiuoja ieškoti pieno į Klaipėdos rajono kaimus arba arčiau uostamiesčio esančius miestus.