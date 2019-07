Į garažą Nidoje – su antstoliais

Lauš spyną?

Dienraštis "Klaipėda" dar vasario 3 d. atskleidė, jog Neringos savivaldybė nuo 1998 m. yra sudariusi nekilnojamojo turto nuomos sutartį su 2010-ųjų vasarą mirusiu A.Brazausku.

Devynerius metus neringiškiai nesugebėjo nutraukti sutarties su mirusiu žmogumi, o savivaldybei priklausančiu turtu leido naudotis žinomai našlei, nors pinigų už tai neėmė.

Nors K.Brazauskienė Neringoje po vyro mirties lankėsi ne kartą, užsukdavo į Neringos savivaldybę ir matėsi su daugeliu šios savivaldybės vadovų ir darbuotojų, garažo nuomos sutartis taip ir liko nepaliesta.

Dienraščiui pasiteiravus, ką Neringos valdžia spėjo nuveikti per pusę metų dėl to, kad atgautų teisę naudotis savivaldybei priklausančiu turtu, aiškėja, jog situacija iš mirties taško nepasistūmėjo nė per milimetrą.

"Šių metų sausio mėnesio pabaigoje Neringos savivaldybės administracija registruotu laišku ir elektroniniu paštu kreipėsi į gerb. Kristiną Brazauskienę dėl garažo patalpų Neringoje atlaisvinimo iki šių metų kovo 25-osios, raktus nuo minėtų patalpų perduodant Neringos savivaldybės administracijos direktoriui. Rašte informuojama, kad, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo pateikti dokumentai, įrodantys teisę naudotis garažo patalpomis, planuojama imtis veiksmų susigrąžinant minėtas patalpas", – dienraščiui savivaldybės komentarą pateikė atstovė spaudai Sandra Vaišvilaitė.

Registruotas laiškas iš Neringos K.Brazauskienės nepasiekė.

"Laiškas adresato nepasiekė, į el. paštu siųstą laišką nesureaguota, veiksmų atlaisvinant minimas patalpas nebuvo imtasi. Atsižvelgdama į tai, kad į gerbiamą K.Brazauskienę buvo kreiptasi jau ne kartą, Neringos savivaldybės administracija pradėjo žingsnius įstatymų nustatyta tvarka dėl patalpų susigrąžinimo", – patikslino S.Vaišvilaitė.

Savivaldybės atstovai ketina į K.Brazauskienės garažiuką patekti kartu su antstoliu, tačiau kada tai bus padaryta, nėra aišku.

Prieš tai valdininkams teks kreiptis į teismą.

Tačiau kodėl nuo kovo 25-osios iki šiol to nebuvo padaryta, Neringos savivaldybė nesiteikė paaiškinti.

Nuoma – iki 2023 metų

Atsakydamas į dienraščio klausimus, Neringos meras D.Jasaitis yra minėjęs, jog ne jis, o ankstesnis savivaldybės vadovas, tai yra Stasys Mikelis, miręs dar 2006 m., pasirašė garažo nuomos sutartį.

"1998-aisiais negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta su LR prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku (sutartyje būtent ir įvardijama, kad sutartis sudaroma su LR prezidentu). Sutartis buvo patvirtinta Neringos miesto savivaldybės valdybos, kuriai pirmininkavo tuo metu mero pareigas ėjęs gerbiamas S.Mikelis. Kokios aplinkybės nulėmė tokios sutarties sudarymą, šiandien mums nėra žinoma", – aiškino D.Jasaitis.

Sutartyje pažymėta, kad nuomos sandoris sudaromas nuo 1998 m. rugpjūčio 1 d. 25-eriems metams, bet ne ilgiau kaip iki garažo patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

D.Jasaitis neslėpė, kokiomis sąlygomis nuomojamas savivaldybės turtas.

"Numatytas nuomos mokestis – kas ketvirtį 113, 91 lito (apie 33 eurus – A.A.)", – pažymėjo meras.

Tačiau savivaldybės vadovas neįvardijo, kiek iš viso prezidentinė šeima yra sumokėjusi už patalpų nuomą savivaldybės biudžetui.

Per metus tai sudarytų 132 eurus.

"Mero pareigas pradėjau eiti 2013-ųjų sausio pabaigoje ir jau šių metų lapkritį Neringos savivaldybės administracija kreipėsi į gerbiamą K.Brazauskienę prašydama atlaisvinti garažo patalpas", – aiškino meras.

Kas sumokės?

18,56 kv. m ploto garažą K.Brazauskienė turėjo nuomoti kas ketvirtį mokėdama 33 eurų nuomos mokestį, tačiau panašu, jog Neringos biudžetas nebuvo papildytas nė centu.

Per devynerius metus K.Brazauskienė už garažą miestui turėjo sumokėti 1 188 eurus.

Prieš kurį laiką K.Brazauskienė pati pasisiūlė susimokėti už valdiško garažiuko nuomą, bet Neringos valdžia pademonstravo neįtikėtiną dosnumą – pinigus našlei grąžino.

Buvo tik paprašyta pateikti paveldėjimo dokumentus sutarčiai.

Na, kaip imsi pinigus be jokios sutarties? Paskui dar apkaltins kuo nors.

"Kodėl? Na, kaip imsi pinigus be jokios sutarties? Paskui dar apkaltins kuo nors. Išeitų, jog sutarties tąsa būtų, o sutartis nepasirašoma", – situaciją dienraščiui yra komentavęs savivaldybės kontrolierius Valdas Antanas Sakalauskas.

Ar Neringos valdžia mėgins išsireikalauti iš K.Brazauskienės šią sumą, taip pat nėra aišku.

Jei valdininkai žinomos našlės nesugebėjo rasti tiek metų, kažin ar ryšis dar ir bylinėtis dėl įsiskolinimo už nuomą?

"Negalėjo paskambinti?"

K.Brazauskienės sūnus Ernestas Butrimas dienraščio žurnalistams patikino, jog jo mama šiuo metu gyvena užsienyje.

"Laiškus siuntė? O kodėl man negalėjo paskambinti? Viskas daug paprasčiau būtų buvę. Viskas būtų išsisprendę. Na va, valdininkai. Aš tuojau išsiaiškinsiu situaciją", – patikino E.Butrimas, sutikęs paklausti savo mamos, ką ji ketina daryti dėl garažiuko Neringoje.

E.Butrimas Neringoje lankosi kiekvieną vasarą.

"Aš nesuprantu. Taigi pažįsta mane, bendraujame, galėjo pasakyti, būtume išsprendę. Nereikia niekam to garažo", – patikino E.Butrimas.

Vakar dieną E.Butrimas įnirtingai atakavo skambučiais Neringos valdžią, tačiau niekas prezidento inauguracijos ceremonijos metu savivaldybėje ragelių nekėlė.

"Sunku paaiškinti, kodėl elgiamasi būtent taip. Gal kad vėl mamą spauda linksniuotų? Pats Darius (Darius Jasaitis – A.A.) turi mano telefoną, gali paskambinti. Stengiamasi šią situaciją parodyti taip – va, Kristina tokia godi, bloga, viską užsigrobusi, o mes – štai kokie geri, kaip kariaujame. Svarbu, kad antstolis išluptų spyną, o spauda viską aprašytų", – pyktelėjo E.Butrimas.

Vyras pats dažnokai lankosi Neringoje, sutikęs spaudžia ranką ne vienam tarybos nariui, tačiau kiekvienas jų tyli ir apie garažą neužsimena.

"Jei jau taip teisiškai žiūrint, kokie antstoliai gali laužtis į patalpas, jei yra galiojanti nuomos sutartis? Ji pasirašyta su A.Brazausku. Mama yra paveldėtoja teisių ir pareigų. Už nuomos sutartį pinigus siuntė, bet ne, pasakyta, kad neims. Kas čia per cirkas?" – stebėjosi E.Butrimas.

Patalpa – prezidento mašinai

E.Butrimas prisiminė, kodėl Neringoje prezidentui buvo skirtas savivaldybės garažas.

"Kad nereikėtų vaikyti apsaugos. Stovėjo jame A.Brazausko "Toyota". Jie abu važinėdavosi ja po miestą, kur tik norėdavo", – prisiminė E.Butrimas.

Mūsų valstybėje teisingumas eina iš paskos.

Jis teigė, jog jam nemalonu, kad šiuo metu virš K.Brazauskienės galvos vėl telkiasi nemalonumai, grasinama antstoliais.

"Mūsų valstybėje teisingumas eina iš paskos. Kaip zonoje, pakėlė kažkas vidurinįjį pirštą, ir viskas. Kam tampyti tą mamą? Aš esu, jie visi mane pažįsta. Jei jau taip reikia, galiu raktus atvežti, kam tie antstoliai? Galų gale galima sutartį nutraukti arba perrašyti. Juk galima viską žmoniškai sutvarkyti. O dabar kas iš to išlošė? Biudžetas pinigų už nuomą negavo. Dabar dar biudžeto pinigus leis bylinėjimuisi? Absurdas", – tikino vyras.