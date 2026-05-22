Gyventojus atakuoja varnos: vaizdas primena siaubo filmą

Gyventojai pasakojo apie virš galvų skraidančius paukščius ir bauginančius vaizdus, priminusius scenas iš Alfredo Hitchcocko siaubo filmo „Paukščiai“. Jame įsiutę, agresyviais staiga tapę sparnuočiai nuolat puldinėja niekuo dėtus žmones viename pajūrio miestelyje.
Uostamiestyje diskusijos kilo po vieno klaipėdiečio įrašo feisbuko grupėje, kuriame jis klausė, ar dar kas nors susidūrė su varnų agresija Laukininkų gatvės 45-ojo namo kieme.
„Mačiau tą vaizdą ir aš, kai varna puolė einančią moterį. Vaizdas buvo kaip iš siaubo filmo“, – po įrašu komentavo klaipėdietė Liuba.
Kita gyventoja tikino, kad agresyvios varnos ją užpuolė vos išlipusią iš automobilio.
„Ties 41 šios gatvės namu mane puolė viena varnų porelė. Tik išlipau iš mašinos ir jos iš karto pradėjo skraidyti aplink. Vėliau mačiau, kaip jos puolė dar ir moterį, nešusią šiukšles“, – teigė moteris.
Dar viena klaipėdietė prisipažino, kad po netikėto smūgio į galvą iš pradžių net nesuprato, kas nutiko.
„Ryte viena man kirto į galvą. Labai išsigandau ir tik po akimirkos pamačiau nuskrendančią varną“, – pasakojo Sigutė.
Vis dėlto daugelis gyventojų mano, kad paukščiai žmonių nepuola be priežasties – varnos tikriausiai saugo savo teritoriją arba jauniklius.
Paaiškėjo, kad netoliese ant žolės buvo pastebėtas tupintis varniukas, kuris, kaip manoma, dar nemoka skraidyti ir iškrito iš lizdo.
„Jos saugojo savo vaiką ir norėjo visus nuvyti šalin. Bandžiau nufotografuoti varniuką, tačiau pati sulaukiau atskrendančios varnos puolimo“, – pasakojo klaipėdietė Asta.
Pažymėtina, kad paukščiai itin saugo savo jauniklius ir tampa agresyvūs, kadangi gegužės ir birželio mėnesiais jų vaikai pradeda palikti lizdus.
(be temos)
(be temos)