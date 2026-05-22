Gyventojams reikia paviljono: traukinio tenka laukti lietuje ar vėjyje

Kukorai yra kaimas Šilutės rajone, čia veikia Kukorų geležinkelio stotis. Žmonės traukiniais kone kasdien iš čia vyksta į Rimkus, Dituvą, Priekulę, Vilkyčius, Šilutę, Klaipėdą ir kitur.
Tačiau traukinio jie priversti laukti tiesiog plyname lauke, nors visai šalia yra nenaudojamas pastatas užmūrytais langais.
„Nejaugi iš tikrųjų negalima pastatyti kokios nors pastogės laukiantiems traukinių? Juk XXI amžius. Žmonės turi stovėti lietuje ar vėjyje, kol laukia savo reiso. Visai šalia stovi nenaudojamas pastatas užkaltais langais, kuris galėtų būti pritaikytas keleivių poreikiams, tačiau kol kas jis tik primena apie neišnaudotas galimybes. Gaila žmonių, apie kuriuos visiškai negalvojama“, – skundėsi dienraščio „Klaipėda“ skaitytojas.
Anot jo, šia problema skundžiasi ir kiti gyventojai, kurie teigia, jog paviljonas šioje vietoje išties labai reikalingas, kadangi traukinio laukia įvairaus amžiaus žmonės, tarp jų – ir senjorai bei vaikai, priversti šlapti ir šalti, esant prastam orui.
Džiaugiamasi, kad neseniai buvo įrengti bent jau suoliukai, ant kurių galima pasėdėti, laukiant traukinio.
Valstybinės Lietuvos geležinkelių bendrovės LTG grupė ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė patikino, kad paviljonas atsiras, tačiau dar negreitai, keliautojams teks palaukti 2027-ųjų.
„Darome viską, kad mūsų keleiviai, laukdami traukinio, jaustųsi kuo patogiau. Todėl stotelės rekonstrukcijos projektas jau yra parengtas ir su rangovu sudaryta rangos sutartis. Planuojame, kad stotelės rekonstrukcija su paviljonu bus įgyvendinta iki 2027 metų pabaigos“, – teigė S. Trinkūnaitė-Rimkienė.
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