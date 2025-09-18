Gyventojams akis bado nuvirtę medžiai

Skaitytojas Algis pasakojo, kad medžių, kuriuos būtina genėti, apstu Debreceno gatvėje.
„Vieną medį, jei neklystu, prie Debreceno g. 40 ir 42 namo, mačiau gulintį savaitę ar ilgiau. Kitoje vietoje, einant link Debreceno g. 28 namo, prie takelio, taip pat mačiau tarsi nulaužtas medžio šakas. Vaikštant pėsčiųjų taku, kuris prasideda nuo Neringos skvero, apstu įvairaus dydžio šakų. Viena tokių, einant takeliu link Debreceno g. 48 pastato tvoros, gulėjo gal mėnesį, kol kažkas nepasiskundė. Tad viskas gerai, kol niekam nekelia pavojaus, bet niekada negali žinoti. Mano manymu, medžius reikia genėti, nelaukti, kol jie nuvirs“, – dalijosi rūpesčiu Algis.
Artėjant rudens sezonui didesnis dėmesys skiriamas želdinių priežiūrai.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, teritorijų priežiūra mieste vyksta pagal galiojančias sutartis su rangovais.
„Jie periodiškai apžiūri teritorijas, surenka nulūžusias šakas, išverstus medžius, nepriklausomai nuo to, ar tai yra viešoji teritorija, ar daugiabučiui namui priskirtas sklypas. Daugiabučių namų administratoriai taip pat atsakingi už jų prižiūrimų teritorijų tvarkymą, tačiau rangovai papildomai užtikrina, kad nuvirtę medžiai ar nulūžusios šakos būtų pašalintos. Dažnu atveju apie nuvirtusius medžius praneša gyventojai arba daugiabučius namus administruojančios įmonės“, – sakė I. Kubilienė.
Pasak specialistės, medžių priežiūra – genėjimas, pavojingų ar sausuolių šalinimas – vykdomas pagal planą, taip pat atsižvelgiant į gyventojų pateiktus prašymus.
„Gavus gyventojų pranešimus apie pavojingus medžius ar šakas, informacija perduodama atsakingoms įmonėms. Rudenį didesnis dėmesys skiriamas želdinių priežiūrai – teritorijos apžiūrimos dažniau, o rangovai ir administruojančios įmonės imasi papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas gyventojų ir jų turto saugumas“, – pažymėjo I. Kubilienė.
Naujausi komentarai