Gyventojai kviečiami susipažinti su Klaipėdos miesto žalinimo planu

Žalinimo planas parengtas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą metodiką ( D1-361 Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbani… ), atliepiant ES Biologinės įvairovės strategijos tikslus ir specifinius Klaipėdos, kaip uostamiesčio, klimato kaitos ir aplinkos kokybės iššūkius. Dokumente numatyti sprendiniai leis darniai plėtoti žaliąją infrastruktūrą, jungti miesto gamtinius plotus į vientisą sistemą, juos geriau pritaikyti naudotojų poreikiams, diegti tvarios vandentvarkos ir atsparumą klimato kaitai didinančius sprendimus.
Viešas plano aptarimas vyks 2025 m. rugpjūčio 21 d. 17.30 val. Savivaldybės Tarybos salėje (3 aukštas) (Liepų g. 11, 92138 Klaipėda).
Iki rugpjūčio 21 d. kviečiame teikti komentarus ir pasiūlymus raštu el. paštu: [email protected] .
Su Klaipėdos miesto žalinimo plano projektu galite susipažinti čia: Klaipėdos miesto žalinimo planas, 73 lapai.
Išsamesnė informacija apie Klaipėdos miesto žalinimo planą – Klaipėdos miesto žalinimo planas | Klaipėdos miesto savivaldybė.
Klaipėdos miesto žalinimo plano rengėjai – MB Bluma collective.
