Globos namuose brangs paslaugos

Neatitinka faktinių sąnaudų
Nuo 2022 metų, kai pastarąjį kartą buvo koreguotos globos namų paslaugų kainos, įstaigos faktinės sąnaudos gerokai padidėjo dėl išaugusio darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo įmokų, kitų išlaidų.
Būtent todėl savivaldybės tarybai bus siūloma pritarti didinti socialinės globos paslaugos kainas miesto globos namuose.
„Atsižvelgiant į tai, kad esamos kainos nebeatitinka faktinių sąnaudų, biudžetinė įstaiga „Klaipėdos miesto globos namai“ parengė atnaujintą trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugos (įstaigoje) kainų skaičiavimą pagal faktines išlaidas, vadovaudamasi finansavimo metodika“, – rašoma aiškinamajame rašte, parengtame tarybai.
Padidės 50 procentų
Senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia po paslaugų kainų perskaičiavimo per mėnesį gyvenimas Klaipėdos globos namuose kainuos 1 593 eurus (šiuo metu kainuoja 1 070 eurų).
Senyvo amžiaus su sunkia negalia ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia po įkainių pakėlimo gyvenimas globos namuose kainuos 1 849 eurus per mėnesį (šiuo metu kainuoja 1 209 eurus).
Įkainiai brangsta apie 50 proc.
Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities įstaigų, teikiančių socialinės globos paslaugas įstaigoje, kainos šiemet vidutiniškai siekia 1 746 eurus per mėnesį, turintiems sunkią negalią – 1 990 eurų.
Klaipėdoje su miesto globos namais yra dar penkios tokias paslaugas teikiančios įstaigos, – apskrityje – dar dvylika.
Dienraščio žiniomis, šiose įstaigose irgi planuojama kelti paslaugų kainas.
Tikisi valstybės dotacijų
Uostamiesčio savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Sonata Jakienė teigė, kad globos namuose gyvenantis asmuo už paslaugas faktiškai susimoka pats, tai yra jis sumoka 80 proc. savo pajamų (pensijos), ir valstybės skiriamą 100 proc. individualios pagalbos išlaidų kompensaciją, kuri yra keturių lygių.
Padidinus paslaugų kainas, tikimasi gauti daugiau valstybės dotacijų.
Pirmojo lygio individualios pagalbos išlaidų kompensacija siekia 540 eurų, antrojo – 395 eurus, trečiojo – 228 eurus, ketvirtojo – 125 eurus.
Dalis globos namų gyventojų turi individualaus turto, tad jie susimoka dar ir turto mokestį, kad padengtų gyvenimo globos namuose paslaugų kainas.
„Susumavus visa tai, trūkstamą sumą už paslaugas globos namams, jei asmuo neturi sunkios negalios, padengia savivaldybė. O jei asmuo turi sunkią negalią, tas trūkstamas mokesčio likutis padengiamas valstybės lėšomis“, – paaiškino S. Jakienė.
Padidinus šį mokestį, globos namų gyventojui finansinė padėtis esą neturėtų keistis, tik padidės valstybės už paslaugas mokama dalis.
„Savivaldybės lėšos šiuo atveju nepadidės, papildomai jų skirti nereikės. Nes šiuo metu visas globos namų patiriamas išlaidas savivaldybė ir taip finansuoja, išlaiko, kiek reikia etatų, kiek reikia apmoka komunalinių išlaidų. Padidinus paslaugų kainas, tikimasi gauti daugiau valstybės dotacijų“, – patikslino S. Jakienė.
