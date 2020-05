Filmuoti pareigūną be kaukės – keršto planas?

Klausė šuniuko, kur kaukė

Jaunas klaipėdietis su dienraščio "Klaipėda" žurnalistais pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti Centrinio Klaipėdos terminalo teritorija žingsniuojantys du Viešojo saugumo Klaipėdos dalinio pareigūnai.

Abu – uniformuoti, tik vieno jų veidą dengia apsauginė kaukė, o kito – ne.

Tai buvo nufilmuota balandžio 21 d. apie 21 val.

Įraše užfiksuota, kaip iš administracinio pastato išeina ir per terminalo teritoriją žingsniuoja veido neprisidengęs majoras Remigijus Petrulionis.

Prie pastato jis pamato mažą šuniuką ir juokaudamas jo paklausia, kodėl šis nedėvi kaukės.

Nemenkos baudos baimė yra svari drausminimo priemonė.

Nuo balandžio 8-osios kaukes, respiratorius, panašius daiktus, dengiančius veidą, viešose vietose dėvėti tapo privaloma. Jokios išimties policijos pareigūnams nėra.

Be to, už karantino reikalavimų nepaisymą jiems suteikta teisė bausti nepaklusniuosius.

Viešojo saugumo tarnybos štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyriaus vedėjas Evaldas Vaitkus pranešė, kad visi tarnybos pareigūnai yra aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir darbo metu jas privalo dėvėti.

"Yra, kaip yra. Nepaneigsi"

Aiškindamas, kodėl nedėvėjo kaukės, majoras tikino, kad dabar, kai keleivių terminale beveik nebėra, pašalinių žmonių pareigūnai esą beveik nesutinka.

Įraše gerai matyti, kad didžiulėje terminalo erdvėje tėra tik du minėti pareigūnai.

"Jis mane nufilmavo einantį ne kur kitur, o į automobilį. Kaip ir kiekvienąkart, sėdome į automobilį ir važiavome keisti sargybos. Kontakto su jokiais žmonėmis tąkart ir visais kitais kartais neturiu, nes mes išeiname per šoninę laiptinę, kur vaikšto tik darbuotojai, bet šiuo metu ir jų nėra. Pripažįstu, išėjęs į lauką buvau jau viešoje vietoje ir ėjau be kaukės. Yra, kaip yra. Nieko čia nepaneigsi", – pripažino R.Petrulionis.

Jis tikino, kad visada laikosi saugaus atstumo, savo automobilyje turi apsaugos kaukę, kurią užsideda, kai keičia pamainą.

Vienintelė vieta, kur jis jos nedėvėjo, – kelių dešimčių metrų atstumas nuo pastato iki automobilio.

Pareigūnas tikisi, kad jo karjerai šis atvejis nepakenks.

Pokyčiai: pirmosiomis karantino dienomis pareigūnai vos spėdavo reaguoti į skundus apie privalomų reikalavimų nesilaikymą. Dabar jau pastebimas tokių skambučių mažėjimas. (Redakcijos archyvo nuotr.)

Nuobaudos nesulaukė

Tarnyboje buvo pradėtas patikrinimas, jį atlikus E.Vaitkus žadėjo pakomentuoti, kas paaiškėjo ir kokių priemonių ketinama imtis.

Bet ir praėjus dviem savaitėms po įrašo pasirodymo internete Viešojo saugumo tarnybos štabo atstovas nepateikė informacijos apie reakciją į majoro elgesį.

R.Petrulionis prisiminė balandžio 21-osios vakarą, kai pamatė mažą baltą šuniuką ir vaikiną su telefonu rankoje.

Tada majoras esą nesuprato, jog yra filmuojamas, manė, kad jaunuolis tiesiog su kažkuo kalbėjosi telefonu.

Dabar R.Petrulionis mano, kad buvo nufilmuotas visai neatsitiktinai.

Kreipėsi į policiją

Šios istorijos tęsinys – netikėtas.

Majoras R.Petrulionis balandžio 30-ąją kreipėsi į uostamiesčio pareigūnus, kaip dabar privalu, ir išsiuntė pareiškimą elektroniniu laišku.

Vyras paprašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jo persekiojimo.

Žmogus yra tikras ir teigė turintis savo manymą patvirtinančių įrodymų, kad buvo sekamas ir tikslingai filmuojamas, siekiant jį sukompromituoti ir pakenkti karjerai.

Peržiūrėjęs terminalo teritorijos vaizdo kamerų įrašus, jis įsitikino, kad vaikinas į terminalą atvažiavo maždaug prieš valandą iki pamainos keitimo vienos parduotuvės logotipais pažymėtu automobiliu.

Šią mašiną jis šešis kartus perstatė ir akivaizdžiai kažko lūkuriavo, ieškojo vietos, esą kur būtų patogiausia filmuoti.

R.Petrulionis įsitikinęs, kad šiuos įrašus peržiūrės ir policijos tyrėjai.

Vėliau R.Petrulionis prisiminė važinėdamas miesto gatvėmis ne kartą pastebėjęs šalia arba iš paskos važiuojantį tokį automobilį.

Bet pareigūnas nesiėmė tvirtinti, kad tai buvo ne atsitiktinumas.

Majoras neabejoja, kad informacija, kada jis dirba, jį filmavusiam asmeniui perduota saviškių – tarnybos kolegų.

Matyt, kažkuris pareigūnas tam asmeniui papasakojo, kad R.Petrulionis, eidamas keisti pamainos, nedėvi kaukės.

Jį filmavusio vaikino pareigūnas nepažįsta, su juo neturėjo jokių reikalų ir todėl mano, kad šis veikė kažkieno paprašytas.

Vėliau R.Petrulionis išsiaiškino, kad šį jaunuolį galima susieti su kitu anksčiau Viešojo saugumo tarnyboje dirbusiu asmeniu.

Prisiminė grasinimus

R.Petrulionis pasakojo, kad anksčiau dirbo Viešojo saugumo kuopos vadu, o kai pradėjo savo namo statybą, jam reikėjo daugiau laisvo laiko, todėl tapo sargybos viršininku.

Šios pareigos nereikalauja tiek daug laiko. Neseniai jis nusprendė vėl grįžti į kuopos vado poziciją.

"Mano darbas kuopos vadu buvo įvertintas gerai, manimi buvo patenkinti ir daugelis pavaldinių, – tikino R.Petrulionis. – Galiu tik spėlioti, kodėl tas vyrukas mane filmavo. Esu tikras, kad jis yra pažįstamas su buvusiu pareigūnu, kuris man žadėjo keršyti."

Majoras prisiminė buvusį pavaldinį, kuris tarnyboje turėjo nemažai problemų.

Pasak pareigūno, jis esą apie tarnybą rašydavo skundus į laikraščius. Kodėl jis taip elgėsi, majoras tikino nežinantis.

Kai R.Petrulionis pradėjo dirbti Klaipėdoje, prisiminė, kad su tuo žmogumi anksčiau yra dirbęs Vilniuje, bet jokios nesantaikos tada nebuvę.

Esą darbo Klaipėdoje metu šis pavaldinys užmigdavo tarnyboje, nevykdydavo nurodymų.

Dirbdamas sargybos viršininku R.Petrulionis parašė vieną tarnybinį pranešimą apie netinkamą pavaldinio darbą.

Prieš tai su juo kalbėjosi, įspėjo, prašė keisti požiūrį į darbą, bet pavaldinio elgesys nepasikeitė ir tas žmogus buvo atleistas iš tarnybos.

R.Petrulionis prisiminė, esą maždaug prieš metus, per Velykas, minimas vyras jam paskambino telefonu ir pradėjo grasinti.

"Aiškino, kad per mane neteko darbo, grasino, kad man atkeršys, neduos ramybės. Pamaniau, gal vyras truputį išgėrė, ir nekreipiau dėmesio, juo labiau kad jis buvo atleistas dėl savo paties veiksmų. Tąkart praleidau jo kalbas pro ausis, nors žmona ragino rašyti pareiškimą. Tada pagalvojau, kad neverta rimtai reaguoti į neblaivaus žmogaus kalbas. O po to vaizdo įrašo, kai mane nufilmavo be kaukės, man kilo įtarimas, ar tas žmogus nebus pradėjęs įgyvendini savo kėslų, apie kuriuos man pats kalbėjo?" – savo įžvalgomis dalijosi R.Petrulionis.

Majoras svarstė, kad jį nufilmavęs vaikinas nė nežinojo, kokių kėslų turėjo jį esą užsiundęs draugas.

Skundų – gausybė

Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Mačiulaitis tikino, kad kol kas tai yra vienintelis tyrimas, kurio iniciatorius įtaria kerštą pasinaudojant karantino reikalavimais.

Gintautas Mačiulaitis / Redakcijos archyvo nuotr.

Paskelbus būtinybę laikytis atstumo, ypač viešose vietose nešioti apsaugos priemones, policiją tiesiog užplūdo skundai.

Pareigūnams pranešama apie mamas, leidžiančias vaikų žaidimų aikštelėse vaikučiams drauge bendrauti, apie jaunus žmones, besimankštinančius ant lauko treniruoklių, kiemuose žaidžiančius krepšinį, senutes, sėdinėjančias su draugėmis ant kiemo suolų.

"Pirmosiomis dienomis vos spėdavome reaguoti į panašius skundus. Dabar stebime šiokį tokį panašių skambučių mažėjimą. Gal žmonės pavargo nuo karantino, o gal dauguma tapo drausmingesni? Nemenkos baudos baimė yra svari drausminimo priemonė. Tenka pripažinti, kad neretai tokie skambintojai persistengia", – pastebėjo G.Mačiulaitis.

Tiesa, kito panašaus prašymo tirti persekiojimo atvejį, susijusį su karantino reikalavimais, pareigūnas neprisiminė.

Ar pareigūnai pradės ikiteisminį tyrimą dėl R.Petrulionio persekiojimo, dar nežinia. Apie tai pareiškėjui jie turi pranešti per 10 dienų.