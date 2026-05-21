 Draugystės parke prasideda laisvalaikio zonos įrengimo darbai

Draugystės parke prasideda laisvalaikio zonos įrengimo darbai

2026-05-21 15:34
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Netrukus pietinėje Klaipėdos dalyje gyvenantys klaipėdiečiai galės džiaugtis nauja erdve laisvalaikio praleidimui. Draugystės parke pradedami kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai – rangovas imasi pirmųjų darbų.

Draugystės parkas
Draugystės parkas / Projekto vizualizacija

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„Kiekviena nauja viešoji erdvė mieste reiškia paprastą, bet kartu labai svarbų dalyką – daugiau vietos žmonėms būti kartu. Įrengus modernią laisvalaikio erdvę, Draugystės parkas taps dar labiau gyva, kasdien lankoma vieta, kur susitiks šeimos, vaikai, jaunimas ir brandaus amžiaus miestiečiai. Einame tuo keliu, kad kokybiškas laisvalaikis būtų pasiekiamas kiekvienam“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Draugystės parke bus kuriama 4 000 kv. metrų ploto laisvalaikio zona. Ji bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams – tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui.

Numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę, skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves, vaikų žaidimų aikštelę. Taip pat bus sukurta visa reikalinga infrastruktūra: suoliukai, dviračių stovai bei pikniko stalai. Siekiant užtikrinti saugumą ir komfortą, teritorija bus apšviesta, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

Taip pat numatyta pasodinti naujus želdinius, augalai bus parinkti atsižvelgiant į vietos sąlygas bei sezoniškumą, kad teritorija išliktų patraukli visais metų laikais.

Planuojama, kad rangovo UAB „Tilta“ vykdomi darbai truks iki lapkričio pabaigos. Projekto vertė – apie 600 tūkst. eurų.

Šiame straipsnyje:
Draugystės parkas
laisvalaikio zona
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