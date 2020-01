Dėl namelio – į teismą: profesorius priverstas įrodinėti, kad niekam nėra skolingas

Šokas dėl turto arešto

Garbaus amžiaus žinomas klaipėdietis A.M.Olšauskas įklimpo į tokią situaciją, kokios nepatyrė turbūt per visą savo gyvenimą.

Teismas areštavo jam ir jo sutuoktinei priklausantį butą uostamiesčio centre. O į teismą jį padavė statybų bendrovė "Feltoma", kuriai A.M.Olšauskas esą nesumokėjo už pastatytą sodo namelį.

Pagal oficialų susitarimą, beveik prieš šešerius metus bendrovė "Feltoma" įsipareigojo A.M.Olšauskui "Gulbės" soduose, Klaipėdos rajone, pastatyti 80 kv. m sodo namelį ir 40 kv. m garažą.

Klaipėdietis tikino, kad iš pradžių už darbus buvo suderėta 70 tūkst. litų (20,3 tūkst. eurų).

Iš teismo gavau vykdomąjį raštą, kad mano butas areštuotas dėl skolos "Feltomai".

"Jis (bendrovės "Feltoma" vadovas – A.D.) man kitą dieną atnešė sutartį, kurioje buvo įrašyta ne 70 tūkst., bet 92 tūkst. litų (26,6 tūkst. eurų). Atsisakiau pasirašyti, juk, sakau, skirtumas labai didelis. Jis pradėjo išsisukinėti, kad tiek gal ir nereikės. Su tokiomis sąlygomis nesutikau. Kaip galima taip sąžinės neturėti?" – stebėjosi A.M.Olšauskas.

Nepaisant šio nesusikalbėjimo, A.M.Olšauskas su "Feltoma" susitarimo nenutraukė.

Darbai buvo baigti 2014 m. Pastačius paaiškėjo, kad sąmata siekia būtent 92 tūkst. litų. Tai yra statybos staiga pabrango daugiau nei 6 tūkst. eurų, nei pradžioje buvo suderėta.

Užsakovas teigė nesupratęs pabrangimo priežasčių ir atsisakė mokėti perteklių, be to, pareiškė žodinę pretenziją dėl broko, nes namelio viduje ėmė skilinėti sienos, nukrito tinkas.

Brokas: A.M.Olšauskas vis dėlto pripažįsta, kad kelių tūkstančių eurų likučio sodo namelio statytojams nesumokėjo, nes reikalavo, kad šie sutvarkytų savo darbo broką. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

"To skirtumo nesumokėjau, nes prašiau, kad iš pradžių ištaisytų broką. Jis to nepadarė. Todėl prasidėjo ginčas. Išsikviečiau statybų ekspertą Valdą Jukną, kuris, įvertinęs statinį, pripažino broką. Po to kasmet po 3–4 kartus skambindavau statytojui, reikalaudamas, kad ištaisytų broką, o jis atsisakinėjo. Ir visai neseniai iš teismo gavau vykdomąjį raštą, kad mano butas areštuotas dėl skolos "Feltomai", – teigė A.M.Olšauskas.

Taigi po penkerių metų, kaip tik pasibaigus pastatyto objekto darbų garantiniam laikotarpiui, "Feltomos" direktorius staiga padavė klientą į teismą.

Ieškinio pareiškime pažymėta, kad A.M.Olšauskas jam nesumokėjo nieko.

Teismo prašyta areštuoti atsakovo turimą turtą. Areštuotas A.M.Olšauskui ir jo žmonai priklausantis butas Klaipėdos centre.

Reikalauja mokėti dar kartą?

Mokslininkas rodo sąskaitos faktūros originalą, kur parašyta, kad "Feltomai" jis sumokėjo 60,5 tūkst. litų, šalia yra ir bendrovės vadovo parašas, kuriuo jis patvirtino, kad jis pinigus gavo.

"Tai yra sąskaitos originalas, tokie originalai yra du, vienas – pas mane, kitas – pas jį. Ant savo sąskaitos faktūros jis savo parašo nepasirašė ir tą dokumentą be patvirtinimo, kad gavo iš manęs pinigus, pateikė teismui, todėl teismas ir areštavo mano turtą. Mano sąskaitos su jo parašu teismas dar nematė, nežinau, gal jis mėgins ginčyti savo parašą, dar pamatysime. Bet aš turiu ir banko išrašus, kur matyti, kad mokėjimus jam atlikau", – tvirtino A.M.Olšauskas.

Jis teigė, kad už statybas sumokėjo 30 tūkst. litų banko pavedimais ir 40 tūkst. litų grynaisiais pinigais.

"Ta bendrovė "Feltoma" yra PVM mokėtojas. Spėju, kad už mano sandorį įmonė liko skolinga valstybei, tai yra nesumokėjo PVM, antraip kodėl iš manęs, jau kartą gavę tuos pinigus, reikalautų, kad sumokėčiau antrą kartą. Žiūrėsime, kas bus teisme. Posėdis numatytas kovo 3 d.", – kalbėjo A.M.Olšauskas.

Siekia turtinės naudos?

Bendrovės "Feltoma" advokatas Ramūnas Girevičius tikino, kad sąskaitos faktūros, kurią esą yra pasirašęs jo klientas, jis nematęs.

"Teismas viską ir įvertins, kaip yra iš tiesų, ar mano klientas teisus, prašydamas priteisti skolą, ar ne", – kalbėjo advokatas.

Situacija: A.M.Olšauskas tikina pirmąkart gyvenime susidūręs su tokia neteisybe, kai teismuose yra priverstas įrodinėti, kad niekam nėra skolingas. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

A.M.Olšausko advokatė Miranda Kunickienė tvirtino, kad jo klientas su statytojais iš esmės atsiskaitė.

"Tačiau statytojai neatliko statybos darbų iki galo, be to, padarė broką. Todėl mano klientas sustabdė mokėjimą ir nori, kad jam ištaisytų broką. O kad dabar areštuotas A.M.Olšausko turtas, dar nieko nereiškia. Teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, taip neretai pasitaiko. Juk skolos išieškojimo dar niekas nepradėjo", – tikino M.Kunickienė.

Advokatė net neabejoja, kad ieškovai yra neteisūs ir siekia turtinės naudos.

Ieškovas jaučiasi teisus

Bendrovės "Feltoma" vadovas dienraščiui tvirtino, kad A.M.Olšauskas jam nieko nesumokėjo, nors banko išrašai ir jo paties parašas ant sąskaitos faktūros, kurią turi A.M.Olšauskas, liudytų, kad klientas su juo atsiskaitė.

"Iš tos sąskaitos jis nesumokėjo nė cento. Iš pradžių kažką mokėjo, paskui nebemokėjo. Kodėl į teismą dėl skolos kreipiausi tik dabar? Buvo sveikatos problemų. Neturėjau jėgų teismams", – paaiškino "Feltomos" direktorius.

Jis tvirtino, kad dėl darbo kokybės klientas jam pretenzijų neturėjo, esą jos atsirado tik tada, kai statytojas pradėjo reikalauti pinigų.

"Tada jis man pradėjo aiškinti, kad sutrūkinėjo sienos, nukrito tinkas. Iš tikro jos nėra sutrūkinėjusios. Dirbame jau labai daug metų, tokių dalykų, kad nesumokėtų klientas, nepasitaikydavo", – teigė "Feltomos" vadovas.

Patalpų reikėjo tyrimams

Profesorius A.M.Olšauskas, pakliuvęs į nepavydėtiną teisinę situaciją, yra prisidėjęs prie Klaipėdos universiteto Botanikos sodo įkūrimo, kur puoselėjo vaistinių, maistinių ir prieskoninių augalų kolekcijas-ekspozicijas.

Beveik 50 metų mokslininkas tyrinėja žmogaus savireguliacinės sistemos galimybes sėkmingai apsisaugoti nuo lėtinių ir ūminių ligų.

Jis sukūrė, išbandė ir įdiegė virš 400 augalinių preparatų receptų: antpilų, nuovirų, tinktūrų, ekstraktų, miltelių, pavilgų, kompresų, sirupų, papildų, sulčių derinių, biologinių stimuliatorių ir kitų veiksmingų, imuninę sistemą stiprinančių priemonių.

"Mano praktiniams tyrimams reikia žemės, kur galėčiau užsiauginti vaistažoles, ir patalpų, kur galėčiau jas džiovinti ir ruošti preparatus. Pasiėmęs kreditą iš banko sumaniau pasistatyti namelį, kad turėčiau kur tuos darbus dirbti. Radau skelbimą, kad kažkoks žmogus stato šiltus sodo namelius, užsisakiau projektą, sudarėme sutartį ir pradėjome statybas, bet štai kaip viskas išėjo. Dabar turiu bylinėtis teisme", – apgailestavo A.M.Olšauskas.