Daugiau nei 20 metų gardumynais džiuginusi kepyklėlė Nidoje užveria duris

„Gardumėlis“ Nidos gyventojus ir svečius kepiniais džiugino dar nuo 2003 m., tačiau, kaip socialiniuose tinkluose pranešė kepyklos vadovės Irutės Bagdonienės sūnus Dominykas Bagdonas, „kas turi pradžią, dažnai turi ir pabaigą.“
D. Bagdonas perdavė I. Bagdonienės atsisveikinimą, kuri dėkojo už daug metų ir saldžių akimirkų.
„Nuo 2003 m. Nidos kepyklėlėje „Gardumėlis“ kasdien sijojome miltus, maišėme ir minkėme tešlą, kepėme pyragus, tepėme ir puošėme tortus, stengėmes, kad jūsų kasdienybė ir šventės būtų gardžios“, – rašoma I. Bagdonienės pranešime.
„Nuoširdžiai dėkojame Jums – brangieji, mylimieji, ištikimieji – nuolatiniai mūsų kepyklėlės lankytojai, nuostabūs darbuotojai, dieną ir naktį plušėję su mumis visus šiuos ilgus iššūkių ir išbandymų, džiaugsmo kupinus dešimtmečius. Jūs padėjote mums augti – sukurti, atrasti, ištobulinti tuos receptus, be kurių „Gardumėlis“ yra tiesiog neįsivaizduojamas!“ – dėkojo I. Bagdonienė.
Kepyklėlė užsidaro jau netrukus – rugsėjo 30 d.
Vis dėlto „Gardumėlis“ turi ir džiugią žinią – jų tradicijas tęs Klaipėdoje duris atvėrusi kepyklėlė „Sendvario Gardumėlis“ .
Naujausi komentarai