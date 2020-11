Daugiabučio renovacija Klaipėdoje – nervų karas: susipyko dėl apšiltinimo medžiagų?

Netiko šiltinimo plokštės

Dėl trijų aukštų 27 butų pastato atnaujinimo darbų sutartis su bendrove "Vlastona" pasirašyta beveik prieš metus – 2019-ųjų lapkričio pabaigoje. Žiemą prasidėję darbai pavasarį netikėtai sustojo.

Darbininkai nustojo dirbti kilus konfliktui dėl to, kokiomis medžiagomis apšiltinti namo fasadą.

Kai kovo viduryje atėjo laikas užsakyti apšiltinimo medžiagas, "Vlastonos" specialistai pamatė, kad projektuotojai dokumentuose įrašė Europos Sąjungoje nesertifikuotą medžiagą.

Pasak dokumentų, tai yra nauja sistema, kurią tik kelerius metus naudoja suomių statytojai, ji išbandyta laboratorijose, bet mūsų šalyje dar nenaudota.

Todėl rangovai paprašė "Vitės valdas" pakeisti šiltinimo medžiagą kita, turinčia reikiamus sertifikatus.

Rangovai paaiškino – jei bus priversti dirbti su nesertifikuotomis medžiagomis, už darbo kokybę atsakomybės nesiims ir negalės suteikti garantijos.

Namą administruojančių "Vitės valdų" pasamdytas bendrovės "Pastatų diagnostika ir statyba" specialistas, ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovas Gediminas Galdikas stebėjosi projektuotojų primygtiniu noru įpiršti Klaipėdos orams pernelyg įmantrias plokštes.

Sulaukę gyventojų ir techninės priežiūros specialisto palaikymo, statybininkai ėmėsi namo sienas šiltinti įprastomis. Taip dalis namo sienų nuo gatvės pusės buvo apšiltintos rangovų pasirinktomis medžiagomis.

Po tokių žingsnių Valstybinę statybos inspekciją pasiekė skundas, esą rangovai nesilaiko patvirtinto projekto, todėl darbai buvo sustabdyti.

Gyvena laukimu

Vasarą statybų bendrovė, nebegalėdama dirbti prie šio namo, išardė fasadą juosusius pastolius ir ėmėsi darbų kituose objektuose.

Darbai sustojo, gyventojai ėmėsi aktyvių veiksmų, aiškindamiesi, kas dėl to kaltas.

Aš manau, kad čia yra ir kažkokios povandeninės, finansiniu interesu paremtos srovės.

Tiesa, namo viduje darbininkai pakeitė komunikacijas, dirbo kitus darbus.

Didžiausią siaubą gyventojams kėlusi darbų dalis – kiauro stogo tvarkymas – jau baigta. Darbininkai dar triūsia palėpėje, ją valo ir ruošia valymo ir apšiltinimo darbams.

J.Janonio g. 16 namo gyventojams atstovaujanti Giedrė Adomaitienė atviravo, kad kaimynai vis dar gyvena laukimo ir vilties nuotaikomis.

Fasadas aptaisytas šiltinimo plokštėmis, tačiau jos, nedengiamos kitu sluoksniu, nuo lietaus ir vėjo jau ėmė irti.

Fasadinė namo pusė jau kelis mėnesius padengta šiltinimo plokštėmis, kurios turėjo būti dengiamos neperlyjamu sluoksniu. Tačiau vėjai ir lietūs jas jau drasko.

Ar jas reikės lupti ir keisti naujomis, spręs statybų specialistai, bet jau aišku, kad daug padaryto darbo nueis šuniui ant uodegos, bus prarasta daug pinigų ir laiko.

Laukia statybų inspektorių

Gyventojai supranta, o techninės priežiūros vadovas G.Galdikas neslepia, kad geriausias statybų laikas jau baigėsi. Vata vadinamą šiltinimo medžiagą, pasak specialisto, jau teks keisti. Kas kompensuos nuostolius – kol kas neatsakytas klausimas.

Viršutiniame aukšte gyvenantys žmonės džiaugiasi, kad bent pro stogą nebeteka lietaus vanduo.

"Mums labai svarbu, kad stogą jau aplopė, panašu, kad darbai ten jau baigiami. Susidarė įspūdis, kad fasado darbus galima bus atnaujinti tik pavasariop, nebent būtų labai palanki žiema, – kalbėjo G.Adomaitienė. – Statybininkai šaltu metu, per lietų ir vėją tam tikrų darbų atlikti negali. Panašu, kad rangovai lauks statybos inspekcijos planinio patikrinimo. Paradoksalu, bet tik daugiau nei po pusmečio, šį ketvirtį, mus turėtų aplankyti Statybos inspekcijos atstovai. Kada tiksliai tai atsitiks, nežinome. Jie yra itin paslaptingi, laikosi kažkokių savo grafikų ir dar kažko. Jau pavargau gilintis. Visa tai yra tikras pasityčiojimas."

Dirbo vietoje vadybininko

Moteris prisipažįsta nesanti statybų specialistė ir negali įvardyti, kas kalčiausias dėl tokios nevykusios namo renovacijos eigos.

G.Adomaitienė mano, kad susiklostė priežasčių kompleksas, o viena pagrindinių – siaubinga komunikacija.

"Man jau atsibodo jų visų verksmai. Gal ir sunku patikėti, bet kasdien skambindama vieniems ar kitiems prašau paskambinti ar susisiekti su tuo ar anuo. Neretai išgirstu pareiškimą, kad tas asmuo, kuriam skambinu, to nedarys, nes jis su tuo žmogumi nenori bendrauti. Tokie darbo metodai labai keisti nuo pradžios iki galo. Gal jiems tai įprasta, bet tikrai tai nėra normalu", – atviravo namo gyventoja.

Renovacijos dalyviai vieni kitiems grasina teismais, o darbai nevyksta.

Gyventojai iš statybų įmonės "Vlastona" girdėjo, kad darbininkai net nebuvo įleidžiami į statybų aikštelę, nebuvo pasirašoma medžiagų pirkimo sutartis.

Užuot gyvenę savo gyvenimą ir rūpinęsi tik savo reikalais, namo gyventojai, kaip patys teigia, buvo įvelti į nesuprantamas jiems intrigas, turėjo kęsti nepatogumus, nerimauti, kiek laiko truks netvarka, ir svarstyti, kiek jiems tai kainuos papildomai.

"Niekada dar nesu susidūrusi su tokiu atveju, kai suaugę vyrai nenori bendrauti, leidžia sau neperskambinti, neatsakyti, bendrauti per tarpininkus. Daug kartų dariau tai, ką turi daryti renovacijos vadybininkas. Juk tai jie turi ieškoti kompromisų tarp nesutariančių pusių, vesti derybas, spartinti darbus. Viso to jie nedarė, maža to, dar ir pasityčiojo, – neslėpė namo gyventojų atstovė G.Adomaitienė. – Bendravimas yra viena, bet aš manau, kad čia yra ir kažkokios povandeninės, finansiniu interesu paremtos srovės."

Kreipėsi į prokurorus

G.Adomaitienė neslepia, kad dėl beviltiškai įstrigusios situacijos jau konsultavosi su prokurorais.

Pasirodo, pareigūnams panašios schemos yra žinomos, paprastai nenoras laiku ir tinkamai atlikti savo darbą susijęs su vienos pusės užgautais finansiniais interesais.

Gyvenimo logika sako – kiekvienas privataus verslo atstovas nori kaip įmanoma greičiau baigti darbą už sutartą atlyginimą.

J.Janonio gatvės 16 namo renovacija nuo pavasario stagnuoja, jai vykdyti trukdoma vis randant kokių nors priežasčių. Gyventojai įsitikinę – tokia situacija nėra normali.

Paradoksalu, kad kontroliuoti darbus turinčios statybų inspekcijos išvados tėra viso labo rekomendacinio pobūdžio ir menkokai apibrėžtos.

Vasaros pabaigoje ir rudenį buvo surengti dar trys gyventojų ir su namo renovacija susijusių institucijų atstovų susirinkimai.

Gyventojai neslėpė, kad per šiuos susirinkimus netrūko emocijų.

Spalio 19 d. statybos žurnale pagaliau atsirado įrašas, kad darbai atnaujinami, bet atsirado naujų reikalavimų, kurie trukdo imtis fasado apšiltinimo.

Gresia didesnės išlaidos

G.Galdikas įtaria, kad gyventojams ketinama užkrauti didesnę, nei planuota, finansinę naštą.

Priežiūros vadovas nesutinka su projektuotojų raštu, kad užsakovai pakeitė projektinius sprendinius, ir ketina už tokį projekto papildymą reikalauti pinigų. Jo įsitikinimu, gyventojai neturi papildomai mokėti, juolab kad jokiems įstatymams nebuvo nusižengta.

"Netiesa, kad projektinis sprendinys buvo pakeistas. Plokštės – tos pačios, karkasas – tas pats, fasadas – tinkuojamas, dažomas. Kur čia pakeisti sprendiniai? Jei gyventojai sutinka papildomai mokėti, prašau, aš galiu pasirašyti. Dėl šios situacijos labiausiai kenčia gyventojai", – emocijų neslėpė G.Galdikas.

Vaizdai: ne tik gyventojus, bet ir praeivius stebina beveik metus renovuojamo namo išvaizda. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Akivaizdu, kad nervų karas dėl J.Janonio gatvės 16-ojo namo renovavimo tęsiasi. To neslepia ir namą administruojančios bendrovės "Vitės valdos" renovacijos vadybininkė Asta Kargaudienė

"Vitės valdos" atliko visus veiksmus, leidžiančius toliau vykdyti fasado darbus, tačiau minėti darbai nevykdomi. Šiuo metu derinamos projekto rengėjų išleistos projekto papildymo korekcijos su techninės priežiūros vadovu ir rangovu", – oficialiai atsakė vadybininkė.

Daugiau nesantaikos detalių ir galimybės kaip įmanoma greičiau imtis darbų A.Kargaudienė tikino nesanti įgaliota komentuoti.

Gali netekti paramos

Gyventojai sutartinai sako, kad daugiau tokios renovacijos išgyventi nenorėtų. Remdamiesi savo karčia patirtimi jie tvirtina, kad moka pinigus, todėl turi dalyvauti visuose su renovacija susijusiuose procesuose.

Kai namo gyventojai nesikiša, išlenda sunkiai protu suvokiami gyvenimą kartinantys sprendimai. Name gyvenančių žmonių patirtis leistų suprasti ir kitiems pasiryžusiems renovacijai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

"Tokių konkursų neturi laimėti kažkokios butaforinės įmonės, kurios neturi nei stalo, nei kėdės ir net elektroninio pašto. Kalbu apie mūsų projektuotojus, kurie patys nieko nedaro, tik – subrangovai. Jų pačių nematome ir negirdime. Nesuprantu, kaip jie įrašomi į konkurso dalyvių sąrašą ir kaip juos gali laimėti, – piktinosi gyventojų atstovė G.Adomaitienė. – Mums šiuo klausimu kyla visokių minčių. Galbūt atsakymą galėtų rasti Finansinių nusikaltimų ar Specialiųjų tyrimų tarnybos. Manau, kad nuo gyventojų turi labai daug priklausyti, nes tai yra jų pinigai, jeigu gyventojai gali daryti įtaką renkantis rangovus. Stebina labai vangus savivaldybės valdininkų požiūris. Savivalda turėtų turėti aštresnius dantis bent jau tokioms kritinėms situacijoms sureguliuoti. Stebina pasakymas, kad privataus verslo klausimų jie negali išspręsti."

Faktas, kad per ilgą nervų karą nebėra galimybės tęsti statybos darbų termino. Jeigu iki kitų metų liepos 1-osios darbai nebus baigti, namo gyventojai praras valstybės teikiamą paramą renovacijai apmokėti.

Pasirodo, Lietuvoje yra apie 300 namų, panašiai įstrigusių renovavimo terminų gniaužtuose.

Nors priežastys yra skirtingos, bet pasekmės visų šių namų gyventojams – vienodos – žmonės gali prarasti valstybės paramą.

J.Janonio gatvės 16-ojo namo gyventojai viliasi, kad šią problemą išspręs įstatymų leidėjai.