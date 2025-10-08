Darželyje fiksuoti pažeidimai: tarp darbuotojų asmeninių daiktų – vištiena, sviestas, vaisiai

Kaip pranešė tarnyba, patikrinimo metu tarp įstaigos darbuotojų asmeninių daiktų buvo rasta 10,5 kg gamyboje nepanaudotų maisto produktų: atvėsintos vištienos krūtinėlių, maltos vištienos pusgaminių, sviesto, vaisių, daržovių ir kt.
Taip pat nustatyta, kad virtuvėje pagaminta daugiau maisto, nei buvo valgančiųjų – po pietų išdalinimo liko 14,5 kg įvairių patiekalų. Paskutinei vaikų grupei neužteko grietinės ir sviesto padažo – buvo tik 40 g vietoj reikiamų 140 g.
Be to, VMVT specialistai užfiksavo, kad pieno produktai laikomi ne šaldytuve, o sandėlyje, nustatyta ir higienos pažeidimų.
Pasak tarnybos, nustačius minėtus pažeidimus, įstaigai uždrausta realizuoti 25 kg maisto produktų.
Už nustatytus pažeidimus darželio atsakingiems asmenims bus taikomos administracinės poveikio priemonės.
