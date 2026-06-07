Dangės krantinės turės pavadinimus

Dešiniajame Dangės krante krantinę nuo upės žiočių iki kranto lūžio priešais įplauką į Pilies uostą (ilgis – 240 m) siūloma vadinti Šiaurinio Rago krantine, nuo Šiaurinio rago iki Pilies tilto (ilgis – 205 m) – Senosios Muitinės krantine.
Krantinę nuo Pilies tilto iki Biržos tilto (ilgis – 325 m) siūloma vadinti Karališkąja.
O nuo Biržos tilto iki bendrovės „Klaipėdos energija“ tvoros (ilgis – 550 m) esanti krantinė būtų vadinama Laivadirbių krantine.
Nuo „Klaipėdos energijos“ tvoros krantinės pabaigos link Mokyklos g. tilto (ilgis – 553 m) būtų Elektrinės krantinė, nes šitoje vietoje 1929 m. buvo pastatyta ir iki šių dienų veikia Klaipėdos miesto elektrinė.
Nuo Mokyklos g. tilto iki Artojo g. 7E sklypo ribos (ilgis – 295 m) būtų Industrijos krantinė, o nuo Artojo g. 7E sklypo ribos iki geležinkelio linijos (ilgis – 435 m) – Senojo Fabriko krantinė, šioje vietoje kažkada veikė trąšų fabrikas „Union“, už jo – Vagonų fabrikas.
Krantinę kairiajame Dangės krante, nuo upės žiočių (nuo 27 uosto krantinės galo) iki įplaukos į Pilies uostą (ilgis – 340 m) siūloma vadinti Pietinio Rago krantine.
Krantinė nuo įplaukos į Pilies uostą iki Pilies tilto (ilgis – 210 m) būtų Žvejų krantinė, o nuo Pilies tilto iki Biržos tilto (ilgis – 318 m) – Buriuotojų krantinė, nuo Biržos tilto iki įplaukos į šiaurinių gynybinių įtvirtinimų (Jono kalnelio) akvatoriją (ilgis – 310 m) – „Meridiano“ krantinė.
Krantinę nuo įplaukos į šiaurinių gynybinių įtvirtinimų (Jono kalnelio) akvatoriją iki kranto lūžio taško ties Gluosnių skg. (ilgis – 340 m) siūloma vadinti Pelenyno krantine, o nuo Pelenyno krantinės iki krantinės pabaigos link Mokyklos g. tilto (ilgis – 405 m) – Malūnų krantine.
Krantinė nuo Mokyklos g. tilto iki kranto lūžio taško prie Joniškės g. 21 sklypo (ilgis – 410 m) turėtų būti Medienos krantinė, o nuo Medienos krantinės pabaigos iki geležinkelio linijos (ilgis – 385 m) – Senosios Plytinės krantinė.
Siūlant pavadinimus buvo ieškoma sąsajų su miesto istorija ar konkrečiais įvykiais.
Šiam sumanymui dar turėtų pritarti uostamiesčio politikai.
(be temos)