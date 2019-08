Butą Preiloje parduos su D. Jasaičiu?

Perleis su rūsiu

Ketvirtadienį Turto bankas iš Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos perėmė 23,13 kv. m gyvenamąjį butą su rūsiu. Kaip pranešė Turto bankas, būstas perimtas kartu su gyventoju.

"Buto perėmimas buvo planuotas anksčiau, tačiau jis užtruko dėl teisminių ginčų. Turto bankas planuoja, kad butas bus parduotas viešojo aukciono metu jau spalio–lapkričio mėnesiais. Retais atvejais gyvenamosios paskirties patalpos reikalingos valstybės funkcijoms užtikrinti, toks turtas yra dažniausiai pardavinėjamas", – patvirtino Tomas Bagdonas, Turto banko komunikacijos vadovas.

Iš viso Turto banko pardavinėjamo ar jau parduoto turto net pusę sudaro gyvenamosios paskirties turtas.

"Kadangi Neringoje gyvenamosios paskirties patalpų yra ribota pasiūla, tikimės aktyvaus pirkėjų dalyvavimo", – vylėsi T.Bagdonas.

Įvertins būstą suma

Šio turto perėmimo procedūra užtruko ne tik dėl D.Jasaičio bylinėjimosi su Kuršių nerijos nacionaliniu parku, bet ir dėl jo giminaičių teisminių procesų.

Perėmus valstybės funkcijos nereikalingą turtą, Turto bankas dažniausiai turi atlikti virtinę procedūrų – tvarkomi dokumentai pardavimui, jei reikia, atliekami žemės sklypo matavimai.

"Visi valstybei priklausantys nekilnojamojo turto objektai pardavinėjami gavus nepriklausomo turto vertintojo išvadas, tad kol kas sunku pasakyti, kokia bus pradinė šio buto kaina. Pradinė objekto kaina dažniausiai nustatoma pagal tokią formulę: turto įvertinimo suma ir patirtos išlaidos", – procedūras aiškino T.Bagdonas.

Valstybės nekilnojamojo turto objektai parduodami viešojo aukciono būdu, per elektroninių aukcionų sistemą.

Aukcione gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję dalyvio mokestį ir iki 10 proc. nuo pradinės objekto kainos siekiantį užstatą.

"Aukcionas vyksta varžantis dėl kainos, laimėtoju pripažįstamas tas asmuo ar organizacija, kuri pasiūlė didžiausią kainą. Pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų, o visa pardavimo kaina – sumokėta per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo. Tuomet laikoma, kad sandoris yra įvykęs. Neįvykus pirmajam aukcionui, t. y. neatsiradus pirkėjo, Turto bankas turi teisę sumažinti pradinę kainą iki 10 proc. per pakartotinį aukcioną", – komentavo T.Bagdonas.

Merui išlygų nebus

Neringos meras D.Jasaitis už šio buto Preiloje nuomą moka 16 eurų per mėnesį.

Kaip Turto bankui teks pasielgti su gyventoju, kuris turtą nuomoja turėdamas galiojančią ir teismo pripažintą teisėta būsto nuomos sutartį?

Mes turtą perėmėme su gyventoju ir jo sutartimi.

"Mes turtą perėmėme su gyventoju ir jo sutartimi – tai dažna praktika, todėl jokių raktų nereikėjo atiduoti ir jis toliau laikomas nuomininku. Nuspręsta neinicijuoti naujo nuomos konkurso, o tiesiog spartinti patį pardavimą. Taip bus taupomos valstybės lėšos. Valstybei priklausančio būsto esami gyventojai neturi jokio pirmumo į patalpas, kai jos yra parduodamos viešojo aukciono metu. Jie gali dalyvauti tokiomis pat teisėmis, kaip ir kiti aukciono dalyviai: užsiregistruodami, sumokėdami dalyvio mokestį ir užstatą, kuris siekia iki 10 proc. parduodamo turto vertės. Tikrai nėra retas atvejis, kai esami tokio būsto gyventojai iš valstybės įsigyja turtą, kuriuo naudojasi, bet tai padaro už rinkos kainą ir konkuruodami su kitais potencialiais pirkėjais", – pabrėžė T.Bagdonas.

Pirkėjui – galvos skausmas?

Įvykus aukcionui ir paaiškėjus, kad jo nugalėtoju tapo ne būsto nuomininkas, nuomos sutartis nutrūksta.

"Naujam savininkui įsigijus būstą, nutrūksta nuomos sutartis su mumis, ir tolimesni turtiniai santykiai derinami tarpusavyje", – paaiškino Turto banko atstovas.

Išeitų, jog naujasis savininkas turės rūpintis Neringos mero D.Jasaičio iškeldinimu.

Tiesa, galimas ir kitoks scenarijus – naujasis savininkas, pavyzdžiui, gali sutikti D.Jasaičiui būstą nuomoti rinkos kainomis.

Pats Neringos meras į dienraščio klausimus dėl šio būsto nelinkęs atsakinėti.

D.Jasaičio pasiteiravus, ar ketina įsigyti butą, kuriame šeimininkavo ne vieną dešimtmetį, jis į klausimą neatsakė.

Tai, beje, ne pirmas šiam politikui skirtas valstybinis butas.

Šeimininkaudamas šiame 23 kv. m ploto bute, D.Jasaitis apie 2000-uosius gavo dar ir Neringos savivaldybės butą. Kaip pats yra minėjęs, butą gavo kaip jaunos šeimos, turinčios du vaikus, galva.

Atsisako patalpų

Institucijoms aktyviai atsisakant poilsio paskirties patalpų, daugėja valstybės parduodamo turto pajūryje.

Turto banko duomenimis, 2018-ųjų pabaigoje valstybei priklausė apie 67,7 tūkst. kv. m poilsio paskirties patalpų, kurių likutinė vertė sudarė 7,2 mln. Eur.

Per metus tokio turto sumažėjo beveik 8 tūkst. kv. m arba 14 proc.

Šiuo metu Neringoje pardavimų sąraše yra 12 objektų, Palangoje – taip pat 12. Palangoje didesnė dalis objektų yra poilsio paskirties, o Neringoje – pagalbinės ir sandėliavimo.

Šiuo metu Neringoje nėra paskelbta nė vieno aukciono. Pastarasis aukcionas Neringos savivaldybėje – praėjusią savaitę parduotas apžvalgos bokštas Preiloje. Dėl jo varžėsi keturi pirkėjai, o galutinė kaina buvo beveik 6 kartus didesnė už pradinę – bokštas parduotas už 11,05 tūkst. Eur.

Palangoje šiuo metu pardavinėjamas vienas objektas – 10 kambarių butas Mėtų skersgatvyje už 146 tūkst. Eur.

Pernai kurortiniuose pajūrio miestuose buvo parduoti trys objektai: administracinis pastatas Palangoje už 574 tūkst. Eur, tame pačiame mieste esantis trijų kambarių butas už 85 tūkst. Eur ir apžvalgos bokštas Juodkrantėje už 19,1 tūkst. Eur.

Pardavimo kaina, lyginant su pradine, bendrai pakilo apie 20 tūkst. Eur.