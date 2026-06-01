 Birželį – pratybos: Klaipėdos regione ir Plungės rajone treniruosis kariai

Birželį – pratybos: Klaipėdos regione ir Plungės rajone treniruosis kariai

2026-06-01 14:53 kauno.diena.lt inf.

Birželio mėnesį pajūrio krašte ir Plungės rajone vyks lauko taktikos pratybos.

<span>Birželį – pratybos: Klaipėdos regione ir Plungės rajone treniruosis kariai</span>
Birželį – pratybos: Klaipėdos regione ir Plungės rajone treniruosis kariai / Asociatyvi Karinių jūrų pajėgų nuotr.

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„Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos Karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto kovinį rengimą, 2026 m. birželio mėnesį Klaipėdos mieste ir jo prieigose, Klaipėdos rajone, Neringos savivaldybėje, Plungės rajone, Kuršių mariose bei vidaus vandenyse vyks lauko taktikos pratybos“, – rašoma uostamiesčio savivaldybės pranešime.

Pratybos vyks:

  • birželio 1 d. 10–16 val., birželio 2 d. 10–16 val., birželio 3 d. 13.30–17 val. ir 22.30–1 val., , birželio 29 d. 10–16 val. Klaipėdoje;
  • birželio 22 d. 2–4 val., birželio 23 d. 10–16 val. Neringoje;
  • birželio 25 d. 10–23 val. Klaipėdos rajone;
  • birželio 24 d.–liepos 2 d. 7–21 val. Plungės rajone.

Pratybų metu karinių valčių veikla vyks Kuršių mariose, vidaus vandenyse, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir Platelių ežere.

Pratybų metu gali būti naudojama imitacinė amunicija, todėl gali girdėtis šūvių garsai.

Karių lauko taktikos pratybos taip pat vyksta ir Kretingos rajono miškuose.

Kaip praneša Kretingos rajono savivaldybė: „Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas informuoja, kad nuo birželio 1 d. 2 val. iki birželio 2 d. 12 val. Mestinės, Kūlupėnų, Aukštkalvių, Rubulių, Ilgosios Pievos miškuose vyksta šio bataliono tarnybos karių lauko taktikos pratybos dienos ir nakties metu. Kariai treniruoja individualius orientavimosi įgūdžius. Pratybų metu naudojamos mūšio imitacinės priemonės (mokomieji šoviniai ir pirotechnika), kasimo darbai neatliekami.“

Šiame straipsnyje:
karių pratybos
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lauko taktinės pratybos

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