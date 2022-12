Bendrovės „Klaipėdos vanduo“ klientams nuo vasario mėnesio keičiasi paslaugų ir abonentinis mokestis

Abonentinis mokestis klientams, gyvenantiems butuose, padidėja tik 0,01 ct, iki 0,74 ct be PVM per mėn. Klientams, gyvenantiems nuosavuose namuose, abonentinis mokestis sumažėja 0,01 ct apskaitos prietaisui iki 0,97 ct be PVM per mėn. Juridiniams asmenims abonentinis mokestis didės priklausomai nuo apskaitos prietaiso tipo ir diametro.

Lapkričio pabaigoje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) galutinai patvirtino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios įsigalios nuo kitų metų vasario 1 dienos. Vidutinė bazinė kaina už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vidutiniškai didėja 0,57 ct neįskaičiuojant PVM.

„Net 75 proc. kainos padidėjimo sudaro drastiškai išaugusios elektros išlaidos. Lyginant praėjusių metų ir šių metų dešimties mėnesių išlaidas elektrai, jos išaugo 221 proc. Nepaisant to, kad energetikos kaštai įmonei išaugo ženkliai, paslaugų kaina gyventojams auga apie 30 proc. Praėjusiais metais už elektrą sumokėjome 967,5 tūkst. eurų, šiemet už tą patį laikotarpį daugiau nei 3,1 milijonus eurų. Tai nemenka finansinė našta ir jei iki šiol metus baigdavome pelningai, deja, šie metai bus finansiškai nuostolingi“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Dabar klientai, gyvenantys butuose, kurie mokėjo 1,65 euro už kubinį metrą nuo vasario pasikeitus kainai mokės 2,22 euro už kubinį metrą be PVM.

Gyvenantys nuosavuose namuose mokėjo 1,63 euro už kubinį metrą, dabar mokės 2,20 euro už kubinį metrą be PVM.

Juridiniams asmenims kaina kinta nuo 1,68 euro už kubin metrą iki 2,25 euro už kubinį metrą be PVM.

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas klientams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei klientams, atsiskaitantiems daugiabučio namo įvade, kaina kinta nuo 1,59 euro už kubinį metrą iki 2,16 euro už kubinį metrą be PVM.

Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ praėjusiais metais (2020–2021 m.) investavo daugiau nei 15 milijonų eurų į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją Klaipėdos mieste ir rajone, į vandens gerinimo įrenginius, aplinkos taršos mažinimą ir, žinoma, į nepriklausomą energetiką. O investicijos per pirmus dešimt šių metų mėnesius sudaro daugiau nei 6,8 mln. Eur.

„Nepaisant to, kad šiemet didelį dėmesį skyrėme energetikos kaštų suvaldymui, tačiau tik investuodami į tinklų rekonstrukciją ir geriamojo vandens kokybės gerinimą, gyventojams galime užtikrinti nenutrūkstamą kokybiškų paslaugų teikimą.

Nenorėdami stabdyti būtinų investicijų, tokių kaip saulės elektrinių įrengimo, kurios amortizuoja nuolat augančias energetikos sąnaudas, suprantame, kad tik investuodami ir nuolat ieškodami geriausių sprendimų, ateityje galime užtikrinti energetinį nepriklausomumą, kokybiško vandens tiekimą ir diegdami naujausias technologijas užtikrinti aplinkos taršos mažinimą, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius B. Jonikas.

Nuo vasario mėnesio keičiasi ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina. Dabar juridiniai asmenys moka 0,12 euro už kubinį metrą, nuo vasario mokės 0,17 už kubinį metrą. Gyventojams šis mokestis netaikomas.