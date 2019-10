Bendrovei „Philip Morris Lietuva“ – klimato taršos mažinimo sertifikatas

Įvertinimas iš Šveicarijos

Sertifikatas, kurį bendrovei "Philip Morris Lietuva" suteikė Šveicarijoje įsikūrusi tarptautinių klimato apsaugos projektų lyderė, ne pelno siekianti organizacija "Myclimate", patvirtina, jog Klaipėdoje įsikūręs fabrikas gamina produkciją, užtikrindamas nulinę oro taršą.

Tai pirmoji iš 44 pasaulyje esančių "Philip Morris" gamyklų, kuriai oficialiai suteikiamas toks statusas.

Vykdydama energijos resursų vartojimo mažinimo programas, įmonė visiškai kompensuoja į aplinką išmetamą CO2 kiekį.

Penktadienį oficialus sertifikato įteikimo renginyje dalyvavo Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, Seimo nariai, verslo atstovai bei aukščiausi kompanijos "Philip Morris" vadovai.

Vykdo įsipareigojimus

Pirmoji kalbą sakiusi "Philip Morris International" tvarumo vadovė Laurence Ruffieux įsitikinusi, kad klimato kaitos pokyčiai yra vienas didžiausių mūsų laikmečio iššūkių.

Jos žodžiais, žmonija neturi kitos planetos, todėl tam, kad išvengtume klimato krizės, būtina veikti čia ir dabar.

L.Ruffieux neslėpė džiaugsmo, kad būtent Lietuva pradeda visame pasaulyje esančių "Philip Morris" atstovybių kelionę užtikrinant nulinę klimato taršą.

Prieš ketverius metus Paryžiuje vykusioje Jungtinių Tautų bendroje klimato kaitos konferencijoje 195 šalys pasirašė susitarimą – globalų veiksmų planą, kaip išvengti pavojingų ar net katastrofiškų klimato kaitos padarinių.

Valstybės pasiryžo užtikrinti, kad pasaulio klimatas atšiltų gerokai mažiau nei iki vadinamosios pramonės revoliucijos ir neviršytų 1,5 laipsnio Celsijaus.

Šis sertifikatas – įrodymas, kad "Philip Morris Lietuva" jau įgyvendino pagrindinius minėto susitarimo tikslus.

"Palaikome Paryžiau susitarimą, todėl vienas mūsų strateginių tikslų, kovojant su klimato kaita, – dar iki 2030-ųjų visiškai atsisakyti anglies dioksido išmetimo. Esame įsipareigoję vadovautis tvarumo principais ir imamės veiksmų, norėdami parodyti savo atsidavimą. Bedūmės ateities sukūrimas, cigarečių pakeitimas mažiau žalingomis alternatyvomis, nulinė oro tarša – tai tik nedidelė mūsų ilgo kelio pradžia, prisidedant prie sveikesnės ir ekologiškesnės visuomenės", – kalbėjo L.Ruffieux.

Atlieka ir socialinę misiją

Tardamas sveikinimo kalbą, bendrovės "Philip Morris Lietuva" direktorius Bruno Romeu pabrėžė, jog didžiuojasi būdamas pirmosios "Philip Morris" įmonės pasaulyje, užtikrinančios nulinę oro taršą, dalimi.

"Per pastaruosius aštuonerius metus gamyklos išmetamas anglies dvideginio kiekis buvo sumažintas tris kartus, įgyvendinti milžiniški projektai, siekiant optimizuoti energijos vartojimą. Be to, buvo nuolat ieškoma ir investuojama į alternatyvius energijos šaltinius", – teigė B.Romeu.

Pasak jo, investicijos į klimato apsaugos projektus nėra vien tik žodžiai.

Šiuo konkrečiu atveju "Philip Morris Lietuva" įgyvendina ir socialinę misiją – remia daugiau nei 9 tūkst. Indijos šeimų, skatina biodujų projektus ir prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir miškų naikinimo mažinimo.

Anot V.Grubliausko, ne paslaptis, kad oro tarša Klaipėdai – didelis iššūkis, todėl, ieškant geriausių sprendimų, kompanija "Philip Morris Lietuva" miestui yra teisingas ir sektinas pavyzdys.

Jis dėkojo už pastangas prisidedant prie to, kad Lietuvos uostamiestis taptų patogesnis, švaresnis ir gražesnis gyventi.

"Philip Morris Lietuva" – pirmasis užsienio investuotojas mūsų šalyje.

Nuo 1993-ųjų Lietuvoje veikianti įmonė sykiu yra ir trečias didžiausias šalies mokesčių mokėtojas.

Per pastarąjį dešimtmetį bendrovės "Philip Morris Lietuva" ir "Philip Morris Baltic" į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėjo daugiau kaip du milijardus eurų įvairių mokesčių.