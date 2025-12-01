Atnaujinta UAB „Nakis LT“ maitinimo veikla Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje

Tarnyba pranešė atlikusi neplaninį patikrinimą, kurio metu patvirtino, kad anksčiau nustatyti pažeidimai pašalinti.
„Šiuo atveju įmonėje nustatyti pažeidimai buvo itin grubūs, todėl jos veikla Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje turėjo būti sustabdyta, kol bus pašalinti visi trūkumai. Veiklos atnaujinimą galėjome patvirtinti tik gavę visus būtinus dokumentus ir įsitikinę, kad valgiaraščiai bei gamybiniai procesai visiškai atitinka nustatytus reikalavimus“, – pranešime sakė VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.
Įmonės veikla mokykloje buvo laikinai sustabdyta nuo spalio 24 d., nustačius reikšmingų maisto saugos ir higienos pažeidimų.
Naujausi komentarai